«الاتحاد للطيران» تواصل رحلات موسكو.. وتتجنب التحليق فوق أوكرانيا

المصدر: عبير عبد الحليم ــ أبوظبي

أكدت «شركة الاتحاد للطيران» أنها مستمرة في تشغيل رحلاتها إلى العاصمة الروسية موسكو في الوقت الحاضر، بمعدل رحلة واحدة يومياً، في وقت تواصل فيه تجنب التحليق فوق المجال الجوي الأوكراني بشكل كامل.

وأوضحت أنها أعادت، وكإجراء احترازي، توجيه رحلاتها الجوية بعيداً عن المنطقة الحدودية الواقعة شرق وشمال أوكرانيا بمسافة كبيرة.



وقال متحدث باسم «الاتحاد للطيران» إن سلامة المسافرين على متن رحلات الناقلة على قمة أولوياتها.

وأضاف أنه «نظراً للوضع المتصاعد، تواصل الناقلة مراقبة وتقييم مستجدات المخاطر، والقيود الجوية، كما تعمل (الاتحاد للطيران) على إطلاع المسافرين بخصوص أي تغييرات تطرأ على جداول رحلاتهم خلال الأيام المقبلة، مع مواصلة وضع سلامة الضيوف والطواقم الجوية على رأس أولوياتها».

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