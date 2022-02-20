انطلاق مؤتمر "يومكس" و"سيمتكس" 2022 بمشاركة 2000 خبير ومختص

المصدر: أبوظبي - وام

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، انطلقت في أبوظبي اليوم فعاليات الدورة الخامسة من مؤتمر "الأنظمة غير المأهولة 2022" المصاحب لمعرضي "يومكس" و"سيمتكس" 2022 تحت شعار: "أنظمة ذاتية بلا حدود: طفرة هائلة وآفاق واعدة".

ويستقطب المؤتمر الذي تنظمه شركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك" بالتعاون مع وزارة الدفاع مجموعة من قادة الفكر والمسؤولين رفيعي المستوى والأكاديميين الباحثين من مختلف دول العالم، ويشارك فيه أكثر 2000 خبير ومختص بشكل حضوري وافتراضي.

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