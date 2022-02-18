«جرانديوس» تستثمر 100 مليون درهم بمنافذ تجارة التجزئة المحلية في 2022

المصدر: أحمد الشربيني- دبي

أفادت إدارة سلاسل «جرانديوس» بأنها تعتزم ضخ استثمارات جديدة بقيمة 100 مليون درهم لافتتاح منافذ جديدة بقطاع تجارة التجزئة في أسواق الإمارات خلال العام الجاري.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة «غسان عبود»، التابعة لها سلاسل «جرانديوس»، غسان عبود، إن «المجموعة تعتزم افتتاح 13 فرعا جديدا من سلاسل»جرانديوس«بتجارة التجزئة في الإمارات خلال العام الجاري، منها خمسة بامارة دبي، ليرتفع إجمالي عدد المنافذ بأنحاء بنهاية العام الجاري إلى 30 منفذا».

وأشار في تصريحات لـ«الإمارات اليوم» خلال لقاء صحافي عقدته المجموعة أمس خلال اعلان اطلاق منفذا مختصا بتجارة التجزئة داخل مجمع دبي للاستثمار، أمس، إن «إجمالي استثمارات سلاسل جرانديوس» التي تتخذ من الإمارات مقرا لأعمالها في قطاع تجارة التجزئة يصل لنحو 450 مليون درهم، فيما يصل إجمالي استثمارات المجموعة بشكل عام في تجارة التجزئة لنحو مليار درهم«.

وأوضح أن»المجموعة أعلنت أخيرا عن تأسيسها بالشراكة مع موانئ أبو ظبي لمشروع جديد هو المركز الإقليمي للأغذية بالتعاون مع شركة «رونجيس»، ويمتد «المركز الإقليمي للأغذية- أبوظبي»على مساحة 3.3 كيلومتراً مربعاً في منطقة«كيزاد» التابعة لقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة ضمن مجموعة موانئ أبوظبي.

وأشار إلى أن «المركز سيكون واحدا من أكبر المراكز من نوعها في المنطقة لتجارة الأغذية، ويضم أجنحة لبيع المنتجات، وخدمات لوجستية، ومخازن مبردة وأخرى مخصصة للمنتجات الجافة، ويوفر الخدمات الحكومية الضرورية، ومرافق لتدوير المخلفات، وغير ذلك من المرافق الأخرى المتنوعة»، لافتا إلى أن«المجموعة تعتزم خلال الفترة المقبلة انجاز مشروعا للمزارع العامودية ضمن منطقة»كيزاد«بالمركز لانتاج السلع الزراعية المختلفة».

وأوضح أن «مشروع المركز تم تصميمه للمساهمة في تعزيز استراتيجية الأمن الغذائي الوطني وتحسين سير العمليات التجارية الخاصة بالأغذية في أبو ظبي، كما يوفر منظومة عمل تنافسية للأطراف المحلية والعالمية العاملة في هذا القطاع بفضل التكاليف الكلية المنخفضة لسلسلة توريد الأغذية».

وقال مدير العمليات في سلاسل «جرانديوس» لتجارة التجزئة، ماهر الحصري، أن «المنفذ الجديد في مجمع دبي للاستثمار يتضمن نحو 21 ألف سلعة، ويغطي المتجر مساحة تقدر بـ 30881 قدمًا مربعًا»، لافتا إلى ان «المنفذ يمثل الموقع الحادي عشر لـ»جرانديوس«في دبي والمركز السابع عشر في الإمارات، فيما من المخطط الوصول لعدد 30 منفذا بنهاية العام الجاري».

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