5 مزايا لتداول أسهم الجمعيات التعاونية بأسواق المال تنهي معاناة مالكيها

المصدر: أمل المنشاوي: أبو ظبي

حدد الخبير بأسواق المال عبد القادر شعث 5 مزايا لقرار مجلس الوزراء الصدار اليوم الخميس بشأن السماح بتداول أسهم الجمعيات التعاونية في أسواق المال . مؤكدا " أن القرار يعكس الحرص على حماية حقوق المساهمين والإسراع في نقل ملكياتهم وتنهي معاناتهم لسنوات و المتمثلة في تهميش دورهم وعدم مشاركتهم القرارات الهامة التي تخص هذه الجمعيات ."



وبين أن هذه المزايا تتلخص في :

أولا: يوفر الجهد والوقت الكبيرين في عمليات نقل ملكيات الأسهم حيث كان لابد من حضور الطرفين المشتري والبائع لمقر الجمعية.

ثانيا: يحسن مستوى السيولة لأسهم التعاونيات وللأسواق المالية .

ثالثا: إتاحة بيع وشراء وتملك هذه الأسهم للجميع.

رابعا: حماية حقوق المساهمين بالاطلاع على نتائج الاجتماعات الدورية ومراقبة التداولات تحت منصة السوق بجانب أن حفظ السجلات لدى السوق سيكون أكثر أمنا للمتداولين.

خامسا: تحديد نطاق سعري للأسهم عكس الحاصل حاليا من عدم وجود نطاق للسعر ما يجعل فرق البيع عن الشراء مرتفع جدا .

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