حملة «أجمل شتاء في العالم» ترفع إيرادات الفنادق 50% إلى 1.5 مليار درهم

المصدر: دبي ــ وام

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، اختتام النسخة الثانية من حملة «أجمل شتاء في العالم»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، منتصف ديسمبر 2021.



إيرادات الفنادق

وروّجت الحملة لوجهات وتجارب سياحية وطبيعية وترفيهية على امتداد الإمارات السبع، وحققت نتائج اقتصادية نوعية للسياحة الداخلية، رفعت إيرادات المنشآت الفندقية إلى 1.5 مليار درهم، مقارنة بمليار درهم في النسخة الأولى من الحملة، بزيادة نسبتها 50%.

كما رفعت الحملة في دورتها الثانية عدد السياح المحليين من 950 ألف سائح إلى 1.3 مليون سائح، بزيادة نسبتها 36%، في ما وصلت نسبة إشغال المؤسسات الفندقية في هذه الفترة إلى 73% مقارنة بـ66% في عام 2021، بزيادة نسبتها 7%.



صناعة المحتوى

كما سجلت الحملة نجاحاً وإقبالاً لافتاً ومشاركةً متميزة على شبكات التواصل الاجتماعي، إذ حققت أكثر من نصف مليون تفاعل من مختلف أنحاء العالم، في حين تجاوز معدل الوصول نصف مليار.

وترافقت الحملة مع أكثر من 87 مقابلة إعلامية و53 خبراً صحفياً، في ما تم استخدام وسم (#أجمل_شتاء_في_العالم) في أكثر من 71 ألف صورة وفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

إلى ذلك، تم إنتاج أكثر من 260 فيديو ترويجي للحملة من قبل المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، فيما قدم 106 من صناع المحتوى 175 فيديو عن الحملة حققت مجتمعةً 129 مليون مشاهدة.

و نجحت الحملة في تأكيد الموقع السياحي المتقدم الذي تحتله دولة الإمارات على قائمة الوجهات السياحية الأكثر طلباً على مستوى العالم، مسلطةً الضوء على جمال روح أهل الإمارات وقيمها الإنسانية الاصيلة والمضيافة اتجاه الآخرين.



استدامة السياحة

وأكد وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، أن إطلاق المبادرات ومنها حملة «أجمل شتاء في العالم» والذي يعنى بالترويج للدولة ككل، يتلاءم مع المبادى الـ10 لـ«وثيقة الخمسين» التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والتي تشير الى أن الإمارات وجهة اقتصادية وسياحية واحدة.

وأشاد بالنجاح الكبير الذي حققته الدورة الثانية من حملة «أجمل شتاء في العالم» والذي يعد امتداداً للنجاح الذي حققته الدورة الأولى، وبما يشكل محفزاً لإطلاق مزيد من المبادرات التي تسهم في ترجمة توجيهات القيادة، وتحقيق الرؤى الاستراتيجية المبتكرة لقطاع السياحة.

وتابع: «نحن على ثقة بأن السياحة الداخلية تسهم في تنشيط عجلة الاقتصاد، إذ ساهمت حملة (أجمل شتاء في العالم) في دعم القطاع السياحي وزيادة وتيرة النمو»، لافتاً إلى أن هذا النمو الملموس للسياحة الداخلية يعكس درجة المرونة، والبيئة السياحية الآمنة التي يتميز بها قطاع الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات، فضلاً عن مستويات الأمان في الدولة والتي تعد بين الأعلى في العالم.



من جانبه، قال رئيس المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، سعيد العطر، إن نجاح الحملة والأرقام القياسية التي حققتها انعكاس لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وثقة العالم بالمنتج السياحي الإماراتي وجهود كافة الهيئات المعنية بقطاع السياحة في الدولة.

«لنجعل شتاءهم أدفأ»

وشهدت الحملة، ضمن جهودها للاحتفاء بالأجواء المعتدلة والوجهات السياحية المتنوعة في دولة الإمارات، إطلاق حملة «لنجعل شتاءهم أدفأ»، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وشبكة بنوك الطعام الإقليمية، واليوتيوبر حسن سليمان «أبوفلة»، والتي أسهمت في جمع 11.5 مليون دولار قدمها أكثر من 155 ألف متبرع من 120 دولة لمصلحة 110 آلاف عائلة من اللاجئين والنازحين والعائلات الأقل حظاً في المنطقة العربية وأفريقيا، لتمكينها من تخطي برد الشتاء القارس وتأمين احتياجاتها الأساسية.

وسجلت المبادرة الإنسانية أكثر من 800 تغطية إعلامية محلية وإقليمية وعالمية وصلت إلى 20 مليون شخص، و163 مليون مشاهدة، فيما تفاعل 29,258 شخص مع الحملة مباشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحطمت المبادرة الرقم القياسي في «موسوعة غينيس» لأطول مدة بث مباشر متواصل بواقع 268 ساعة، ولأكبر عدد من المشاهدات المباشرة بواقع 700 ألف شخص في الوقت نفسه.

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