صندوق خليفة و«محمد بن راشد لتنمية المشاريع» يعززان مشاركتهما في «غلفود»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

يشارك صندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومؤسسة محمّد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، في معرض الخليج للأغذية (غلفود 2022)، والذي انطلقت فعالياته أمس، وذلك عبر مجموعة متنوعة من المشروعات الريادية. وتأتي مشاركة المؤسستين في إطار تعزيز وجود الأعضاء من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الفعاليات والمبادرات، وعرض منتجاتهم لفتح قنوات جديدة لدخول الأسواق الخليجية وغيرها، بالإضافة إلى التواصل مع مختلف الشركات والموردين من دول المنطقة والعالم، الأمر الذي يعزز من دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دفع العجلة الاقتصادية والناتج المحلي في دولة الإمارات.

وقالت مستشارة رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، علياء عبدالله المزروعي: «يحرص صندوق خليفة على المشاركة دائماً في المعرض الذي يعد منصة مثالية للترويج لمنتجات وخدمات أعضاء صندوق خليفة العاملين في قطاع صناعة الأغذية والمشروبات».

من جانبه، أكد المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبدالباسط الجناحي، أن «المعرض هو منصة مثالية تتماشى مع القدرات التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، بالإضافة إلى التركيز الاستراتيجي لدبي على تمكين القطاعات الحيوية لتصبح قادرة على المنافسة عالمياً، وخصوصاً هذا القطاع الحيوي الذي يستحوذ على اهتمام مجتمعات الأعمال والأفراد».

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