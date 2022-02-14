«ريتز كارلتون ريزيدنسيز دبي كريك سايد».. مشروع صحي وترفيهي جديد

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يعتبر «ريتز كارلتون ريزيدنسيز دبي كريك سايد» من أحدث المشروعات التي تم إطلاقها في دبي، وهو مشروع صحي ترفيهي من تطوير «شركة ماج أوف لايف» المتخصصة في تطوير العقارات القائمة على أعلى المعايير الصحية ومستويات الرفاهية، وهي تابعة لـ«مجموعة ماج».

سيضم المشروع نادياً خاصاً للأعضاء، ومركزاً صحياً شاملاً، ومطاعم يتم تأسيسها بأيدي مشاهير الطهاة الحاصلين على تصنيف «ميشلان»، فضلاً عن ممشى يتضمن محال تجارية. وسيكون المشروع الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يسعى للحصول على تصنيف الصحة والسلامة لمبانيه، من المعهد الدولي للمباني الصحية (IWBI).

ستطلق «ماج أوف لايف» المبيعات في منتصف فبراير الجاري، وسيتم تقديمها على شكل منازل فاخرة يضم كل واحد منها ثماني غرف نوم، مع إطلالات مباشرة على المحمية الطبيعية الفريدة في دبي.

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