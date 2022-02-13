«إيمان للتطوير» تتوقع ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 25% في 2023

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

قال المدير في «شركة إيمان للتطوير العقاري»، إسماعيل مارفاني، إن دولة الإمارات أرست نموذجاً يحتذى به للدول كافة في التعامل مع جائحة «كوفيدـ19»، متوقعاً مواصلة سوق العقارات في دبي ارتفاعها تدريجياً بنسبة 20 إلى 25% خلال العام المقبل.

وأضاف لـ«الإمارات اليوم» أن تعامل الدولة مع الجائحة حظي بتقدير جميع قطاعات الأعمال، لاسيما «العقارات»، من خلال اتخاذها القرارات المناسبة في الوقت المناسب، لافتاً إلى أنه في الوقت الذي كانت فيه معظم الدول تغلق أسواقها، حققت الإمارات النجاح والتميز، وأسواقها تشهد نمواً.

شهرة عالمية

تابع مارفاني: «حققت الإمارات شهرة عالمية في مجال تعاملها مع الوباء، وهي الآن تحصد فوائد هذا التعامل الناجح من خلال ما نشهده من نمو الاقتصاد وازدهار القطاعات الصناعية».

«إكسبو 2020 دبي»

أكد مارفاني أن «إكسبو 2020 دبي» زاد من تقدم دولة الإمارات على الخريطة العالمية للأعمال، ووثق من كون دبي علامة تجارية بارزة في مجال الاستثمار، إذ لم تعد مدينة فحسب، بل علامة تجارية معروفة عالمياً، وبات الناس يتطلعون للاستثمار في الإمارة من خلال شراء عقارات فيها، إضافة إلى انتقال العديد من الأفراد والأسر للعيش فيها، بسبب الشهرة الكبيرة التي حظيت بها، لاسيما بعد استضافتها المعرض، والنجاح المميز لتنفيذ الحدث في ظل الجائحة.

شروط الرهن

رأى مارفاني أن تغيير شروط الرهن العقاري من أهم المحفزات التي طرحتها الحكومة في ظل تفشي الجائحة. وقال: «كان المستخدمون النهائيون يحصلون على تمويل بنسبة 75% من قيمة الوحدة من البنك، والذي جرى تعديله حينها إلى 80%، ما سهّل على المستخدم النهائي عملية شراء العقار. كما تم خفض معدل سعر الفائدة، ما كان له الأثر الأكبر في دفع الطلب في سوق العقارات بدبي، وانعكس إيجاباً على المطورين العقاريين في تعزيز قدرتهم على إطلاق مشروعات عقارية».

وأكد أن الحوافز التي قدمتها الحكومة في ذلك الوقت، تُؤتي ثمارها الآن، من خلال ارتفاع الطلب الحالي على العقارات، والإعلان عن مشروعات جديدة.

ملاذ آمن

قال مارفاني إن دبي تحولت إلى ملاذ آمن للعيش في زمن الجائحة، حيث انتقل العديد من الأفراد من الهند وباكستان وأوروبا، في وقت كان فيه الوضع الصحي في تلك البلدان سيئاً جداً، ولهذا السبب اشترى العديدون عقارات في دبي، ما عزز من سوق العقارات.

وأضاف: «تتميز الإمارات ببيئة صديقة للمستثمرين، إضافة إلى سرعة الحصول على الموافقات اللازمة للمشروعات السكنية أو أي مشروعات أخرى، وهو ما يشكل العامل الرئيس وراء تسارع عمليات الإنشاء في دبي، حيث لا تواجهنا كمستثمرين أي معوقات أو تأخير في الحصول على الموافقات الرسمية».

أسعار العقار

ولفت المدير في «إيمان للتطوير العقاري» إلى أن أسعار العقارات في دبي مقيّمة بأقل من قيمتها الفعلية.

وأوضح: «نتوقع أنه بحلول العام المقبل ستصل أسعار العقارات إلى ذروتها، حيث سيواصل سوق العقارات في دبي ارتفاعه تدريجياً بنسبة 20 إلى 25%»، مؤكداً وجود طلب كبير على العقارات، في حين سيستغرق المعروض العقاري الجديد بعض الوقت لدخول السوق. وعن آخر مشروعات الشركة، قال مارفاني: «أطلقنا (أكسفورد 212) العام الماضي، وهو مشروع بقيمة 130 مليون درهم، وخامس مشروع سكني ناجح للشركة التي تضم في محفظتها أربعة مشروعات مكتملة، فضلاً عن ثلاثة مشروعات في مراحل التطوير».

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