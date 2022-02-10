«أبوظبي الأول» يقدّم عرضاً لشراء حصة الأغلبية في «هيرميس»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلن بنك أبوظبي الأول، عن تقديمه عرضاً غير ملزم لشراء حصة الأغلبية في مؤسسة الخدمات المالية المصرية «المجموعة المالية هيرميس القابضة (EFG Hermes)».

ويخضع العرض غير الملزم على ما لا يقل عن 51% من رأس مال المجموعة المالية «هيرميس» لمتطلبات الفحص النافي للجهالة والموافقات التنظيمية من قبل السلطات والهيئات المختصة في كل من جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة. وبعد الاستكمال اللازم لخطوات الفحص النافي للجهالة، يعتزم بنك أبوظبي الأول إطلاق عرض مناقصة إلزامي متوافق مع القوانين والتشريعات المعمول بها.

وفي عرضه غير الملزم إلى مجلس إدارة المجموعة المالية «هيرميس»، قدم بنك أبوظبي الأول سعراً مبدئياً بقيمة 19 جنيهاً مصرياً للسهم. ويقدّر عرض بنك أبوظبي الأول قيمة المجموعة المالية «هيرميس» بمبلغ 18.5 مليار جنيه مصري (1.2 مليار دولار أميركي) أي بزيادة قدرها 21% عن سعر الإغلاق في 8 فبراير 2022، وزيادة بنسبة 32% و40% و48% عن متوسط السعر المرجح لثلاثة أشهر، وستة أشهر، والـ12 شهراً الأخيرة، على التوالي.

وبلغ إجمالي أصول المجموعة المالية «هيرميس» 49.6 مليار جنيه مصري (3.2 مليارات دولار أميركي) كما في 30 سبتمبر 2021؛ وحققت صافي أرباح بقيمة 1.054 مليار جنيه مصري (67 مليون دولار أميركي) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021.

وبالنسبة لبنك أبوظبي الأول، فإن العرض غير الملزم يمثل فرصة جيدة للمزيد من السيولة للسهم، ويعزز من القيمة المقدمة لمساهمي المجموعة المالية «هيرميس»، ما يعكس الأسس الراسخة التي ترتكز عليها الشركة، ونموذجها التشغيلي القوي، وآفاق نموها الواعدة. وتعتبر هذه الصفقة المحتملة خطوة مهمة في مسيرة بنك أبوظبي الأول، فهي تمثل رافداً لطموحاته الاستراتيجية طويلة المدى لكي يصبح المرجع الرئيس في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية على مستوى المنطقة. ويوفر العرض فرصة لتوسعة نطاق الأعمال وتخصصها وزيادة الإيرادات، الأمر الذي يعزز مكانة بنك أبوظبي الأول وحضوره إقليمياً.

• 19 جنيهاً مصرياً السعر المبدئي الذي حدده العرض لسهم «هيرميس».

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