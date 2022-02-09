مبيعات أسواق السيارات تنمو 26.5% خلال 2021

المصدر: أحمد الشربيني ■ دبي

أفاد رئيس مجلس إدارة مجموعة عمل وكلاء السيارات في دبي الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة عبدالواحد الرستماني للسيارات» وكيل سيارات «نيسان» و«إنفينيتي» و«رينو» في دبي والإمارات الشمالية، ميشيل عياط، بأن مبيعات أسواق السيارات في الدولة خلال العام 2021 سجلت نمواً بنسبة وصلت إلى 26.5% مقارنة بعام 2020.

مبيعات السيارات

وكشف عياط لـ«الإمارات اليوم» أن قطاع السيارات في الدولة تمكن من استعادة نسبة تصل إلى 90% من مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا في عام 2019.

وأوضح أن إجمالي عدد السيارات الجديدة التي بيعت في الأسواق المحلية خلال العام 2021 يقدر بـ215 ألف سيارة، فيما يتوقع تسجيل معدلات نمو جديدة تصل إلى 10% خلال العام الجاري.

ولفت عياط إلى أن عودة نمو الطلب بشكل كبير وقوي إلى القطاع خلال العام الماضي، جاءت مدعومة بتعزيز التعافي والتحسن في العديد من القطاعات الاقتصادية، مع حوافز وفرتها الجهات الحكومية لأصحاب الأعمال، والعديد من القرارات الاقتصادية الإيجابية التي ساعدت على التعافي السريع لمختلف القطاعات الاقتصادية من المتغيرات التي فرضتها الجائحة على الأسواق.

وأشار إلى أن النمو اللافت في مبيعات السيارات الجديدة، جاء مع عودة ثقة المتعاملين، والإقبال على الشراء، بعدما شهدت معارض السيارات تراجعاً في الإقبال بنسب وصلت إلى 50% خلال عام 2020، كما جاء النمو أيضاً مدفوعاً بالطلب من الجهات التجارية المختلفة لتشغيل أساطيل السيارات، بما في ذلك شركات تأجير السيارات.

تأثيرات الجائحة

وأشار عياط إلى أن الجائحة أعاقت النمو في العديد من القطاعات، إضافة إلى تغيير مقياس النجاح، إلى القدرة على التكيف، لافتاً إلى إغلاق صالات العرض، وحالة التردد التي سادت المتعاملين قبل اتخاذ قرار شراء سيارة جديدة، ما كان له تأثير كبير في مبيعات السيارات.

وتابع: «لعب دعم الجهات الحكومية في دولة الإمارات، ومبادراتها خلال العامين 2020 و2021 دوراً أساسياً في مساعدة الجميع على التعامل مع الجائحة، من خلال اتخاذ العديد من التدابير التي تضمنت مبادرات حكومية لدفع عجلة الاقتصاد، مثل التأشيرات الجديدة، وغيرها من السياسات الداعمة للأعمال، إضافة إلى انطلاق (إكسبو 2020 دبي)، والسماح بالملكية الأجنبية التامة للأعمال التجارية، الأمر الذي أرسى المزيد من الثقة والتعافي في الأسواق». وأكد عياط أن أسعار السيارات تشهد حالياً معدلات استقرار، وعودة إلى مستويات ما قبل الجائحة، بعدما شهدت العديد من عروض التخفيضات الموسعة خلال عامي 2020 و2021.

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