متى تُطبق ضريبة الشركات على الأفراد؟

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

اذا كان لديك عمل تجاري أو نشاط مستقل أو تمتلك رخصة تجارية أو تصريح لممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني في دولة الإمارات وتوفر كل منها لك دخل سنوي يزيد عن 375 ألف درهم فأنت خاضع لضريبة الشركات وعليك التسجيل فيها وتقديم إقرار ضريبي سنوي

وبحسب وزارة المالية يشترط على الأفراد الذين تنطبق عليهم الحالات التالية التسجيل في الضريبة :

-امتلاك رخصة تجارية

-تصريح نشاط تجاري

-تصريح نشاط صناعي

-تصريح نشاط مهني

-رخصة محترف مستقل

-الافراد الجانب الذين لديهم نشاط تجاري منتظم يستوجب الحصول على رخصة أو تصريح .

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