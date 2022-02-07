"موانئ أبوظبي" تستعد لاستكمال إدراج أسهمها

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت اليوم مجموعة موانئ أبوظبي المزود الرائد والمتكامل لخدمات الموانئ والخدمات اللوجستية والمناطق الصناعية، عن إدراج أسهمها في السوق الرئيسي لسوق أبوظبي للأوراق المالية على أن يبدأ تداول الأسهم اعتبارا من يوم غدٍ تحت الرمز (ADPORTS).

ونجحت المجموعة في وقت سابق للإدراج في استقطاب رأس مال جديد من إصدار أولي، وسيتم توظيف عائداته النقدية التي بلغت 4 مليارات درهم إماراتي في تمويل خطط نمو المبيعات وعمليات الاستحواذ والضم ما يتيح للمجموعة تعزيز خططها للتوسع المحلي والدولي.

وستحافظ "القابضة" (ADQ) وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى، بعد الإدراج على ملكية غالبية أسهم المجموعة بحصة تبلغ 75.44%.

وقامت "القابضة" (ADQ) قبل الإدراج بنقل ملكية أسهم شركتين مدرجتين إلى مجموعة موانئ أبوظبي شملت 22.32% من أسهم شركة الخدمات اللوجستية أرامكس ش.م.ع ("أرامكس")، و10% من شركة الجرافات البحرية الوطنية ش.م.ع ("إن إم دي سي") التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها والمتخصصة في أعمال الهندسة والمشتريات والإنشاءات والتجريف البحري.

وتشكل هاتان الشركتان رافداً مهماً لأعمال مجموعة موانئ أبوظبي وستسهمان في تسريع تنفيذ استراتيجية النمو التي تنتهجها المجموعة بصفتها منصة متكاملة للتجارة والخدمات اللوجستية.

وقال فلاح محمد الأحبابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ أبوظبي:" نجحنا بفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة بتنويع الاقتصاد في بناء مؤسسة رائدة في القطاع تتبنى ثقافة الابتكار وتدعم أعمالها بشراكات استراتيجية مع شركات عالمية رائدة.. ويسرنا أن نرحب بالمساهمين الجدد .. نحن واثقون من أن هذه الخطوة تمضي بنا إلى موقع فريد يتيح لنا مواصلة مسيرة التوسع العالمي".

بدوره قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: "قمنا خلال عام 2021 بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات الرئيسية مع مؤسسات عالمية رائدة، وحققنا نتائج قوية في جميع قطاعات أعمالنا على الرغم من الضغوط الكبيرة التي فرضتها جائحة (كوفيد-19) على سلسلة التوريد العالمية.. وسنواصل جهودنا لتحقيق المزيد من النمو وتوظيف الابتكار وتقديم أفضل مستويات الخدمة إلى متعاملينا. وإن التزامنا هذا يضمن لنا مواصلة النجاح والازدهار بما يعود بالنفع على مساهمينا وأصحاب العلاقة خلال العام المقبل وعلى المدى الطويل كذلك".

كانت مجموعة موانئ أبوظبي قد حصلت على تصنيف (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالتي "إس آند بي" و"فيتش".

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