1735 رسماً للخدمات الحكومية الاتحادية عبر منصة «المالية»

المصدر: أمل المنشاوي ■ أبوظبي

بلغ عدد الرسوم الحكومية التي يمكن للشركات والأفراد سدادها عبر منصة واحدة تابعة لوزارة المالية 1735 رسماً، وذلك بحسب موقع وزارة المالية الذي أوضح أيضاً أن قيمة هذه الرسوم تراوح في المتوسط بين 500 و15 ألف درهم، تغطي 4328 خدمة، من 28 وزارة وهيئة اتحادية. وبحسب الوزارة، تتيح المنصة للمتعاملين البحث عن الخدمة المطلوبة أو الاطلاع على كل الخدمات التي تقدمها الجهة الاتحادية المعنية. كما توفر وصفاً موجزاً لكل خدمة، والإدارة التي تقدمها ضمن الجهة المعنية إلى جانب رسوم الخدمة.

وتحتل خدمات الشؤون الاقتصادية، الحصة الكبرى من هذه الرسوم، حيث يبلغ عددها 1354 خدمة. وتأتي وزارة الموارد البشرية والتوطين في مقدمة الوزارات والجهات الاتحادية التي تقدم خدمات بواقع 564 خدمة (تمثل أكثر من 30% من الإجمالي)، مقابل رسوم تراوح بين 100 درهم و20 ألف درهم. يشار إلى أن وزارة المالية قالت في تصريحات سابقة لـ«الإمارات اليوم»، إنه لا توجد نيّة لزيادة الرسوم خلال العام الجاري، كما قالت في إحاطة إعلامية عقدتها أخيراً، للإعلان عن استحداث ضريبة الشركات، حول إمكانية خفض الرسوم المفروضة على الشركات عموماً، لتوفير نوع من التوازن عند التطبيق، إنه: «يمكننا دراسة الأمر وأخذه بعين الاعتبار».

وتسعى وزارة المالية، إلى تطوير أنظمة ذكية لأتمتة العمليات والإجراءات الخاصة بالحصول على الخدمات، لتلبية احتياجات المتعاملين من الأفراد والشركات والجهات الحكومية الاتحادية.

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