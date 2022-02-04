مكتوم بن محمد: إعداد وتأهيل كوادر لترسيخ ريادة دبي في العالم الرقمي وصناعات المستقبل

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن «حكومة دبي تواصل العمل على تطوير قدراتها التقنية وفق أرقى المعايير والممارسات وبالشراكة مع كبرى الشركات والمؤسسات العالمية، عملاً برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، في ترسيخ ريادة دبي في العالم الرقمي وصناعات المستقبل، وتأكيد موقعها كمركز رئيس للتكنولوجيا الرقمية والمواهب والكفاءات المتميزة في هذا المجال».

جاء ذلك خلال استقبال سموه، أمس، الرئيس التنفيذي لشركة «إس أيه بي- إس إي» (SAP SE) العالمية المتخصصة في مجال الحلول البرمجية المبتكرة، كريستيان كلاين، حيث تناول اللقاء الذي جرى في «أبراج الإمارات»، آفاق التعاون بين حكومة دبي والشركة العالمية، وإعداد جيل جديد من الكوادر الحكومية المؤهلة للتعامل بأعلى مستويات الكفاءة مع متطلبات التحوّل إلى البيئة الرقمية، عبر إمدادها بكل مقومات التميز في هذا المجال، وبما ينعكس بالإيجاب على مجمل منظومة العمل الحكومي وبما يرقى إلى تطلعات القيادة الرشيدة نحو بلوغ أرقى مراتب التميز في تقديم خدمات نوعية تصل بها دبي إلى قمة مؤشرات التنافسية العالمية.

وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء، أن «دبي حريصة على تدعيم ركائز بيئة عمل قائمة على الإبداع والابتكار واستقطاب أفضل الكفاءات وأصحاب المهارات العالية، وإتاحة المجال أمام الكادر الوطني لريادة عملية التحول الرقمي التي بدأتها منذ سنوات، مع الاستمرار في توثيق شراكاتنا مع كبرى المؤسسات والشركات العالمية، صاحبة الرصيد المميز من النجاحات التي نرى فيها ما يدعم الطموحات الكبيرة لقيادتنا الرشيدة لمستقبل التطوير الحكومي، ومن خلال توظيف التكنولوجيا وتشجيع الابتكار بالأسلوب الذي يسهم في تسريع التطوير وضمان خروج الإنجازات المتحققة على أفضل وجه ممكن». وقال سموه في تغريدة على موقع «تويتر» أمس: «التقيت اليوم كريستيان كلاين الرئيس التنفيذي لشركة SAP، وناقشنا ما تقدمه دبي لمجتمع الأعمال وإسهامها في نمو قطاع التكنولوجيا الرقمية في المنطقة. نعمل وفق رؤية الشيخ محمد بن راشد لترسيخ ريادة دبي في العالم الرقمي وصناعات المستقبل وتطوير كوادرها له».

وتناول اللقاء التسهيلات التي تمنحها دبي ودولة الإمارات لمجتمع الأعمال عموماً، والعناية الكبيرة التي توليها القيادة الرشيدة بتوثيق العلاقات مع الشركاء من الشركات العالمية، لاسيما المتخصصة في مجال التكنولوجيا الرقمية، والعمل نحو تحقيق نجاحات مشتركة، تفتح المجال أمام المزيد من الطاقات المؤهلة للمشاركة في دفع مسيرة التنمية الشاملة قدماً، توازياً مع تعزيز القدرات في مجال التكنولوجيا المتقدمة وترسيخ دعائم بنية تحتية تكنولوجية عالية الكفاءة والاعتمادية، مع استحداث المزيد من برامج التدريب من أجل صقل الكفاءات والمهارات المحلية لتأكيد مشاركتها الإيجابية في هذا المجال.

حضر اللقاء العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، والأمين العام للمجلس التنفيذي لحكومة دبي، عبدالله البسطي، والمدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، عبدالله الفلاسي.

من جانبه، أعرب كريستيان كلاين، عن اعتزازه بالشراكة والتعاون الذي يجمع شركته بحكومة دبي، وتقديره لما تمنحه الإمارة للشركة ونظيراتها من المؤسسات التكنولوجية العالمية من ترحاب وتشجيع، وما تحيط به قطاع التكنولوجيا المتقدمة من عناية واهتمام، بما يعكس مستوى الوعي بأهمية الاستعداد للمستقبل.

يذكر أن شركة «إس أيه بي»، تعد أكبر شركة عالمية متخصصة في مجال برمجيات المؤسسات، وتتخذ من مدينة دبي للإنترنت مقراً إقليمياً لأنشطتها في عموم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وسجلت عائدات الشركة في عام 2021 نحو 27.84 مليار يورو، ويصل عدد موظفيها حول العالم إلى أكثر من 100 ألف موظف.

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