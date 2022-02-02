التضخم السنوي في الدولة يرتفع 2.5% خلال ديسمبر الماضي

المصدر: عبير عبدالحليم ■ أبوظبي

عبير عبدالحليم أبوظبيأفاد تقرير صادر عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أمس، بارتفاع معدلات التضخم في أسعار المستهلكين في الدولة، على أساس سنوي، خلال شهر ديسمبر الماضي، بنسبة 2.5%، وذلك للشهر الخامس على التوالي، بعد تراجع استمر 31 شهراً، في إطار الموجة التضخمية التي يشهدها العالم حالياً، وأسفرت عن ارتفاعات في أسعار سلع وخدمات.

وأوضح التقرير أن ارتفاع التضخم السنوي جاء نتيجة لارتفاع أسعار تسع مجموعات سلعية وخدمية رئيسة تشكل 52% من إجمالي إنفاق المستهلكين، وهي مجموعات النقل والترويح والثقافة والملابس والأحذية والتجهيزات والمعدات المنزلية والأغذية والمشروبات والرعاية الصحية والفنادق والمطاعم والاتصالات والتبغ.

وتفصيلاً، كشف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، عن ارتفاع معدلات التضخم في أسعار المستهلكين في الدولة، على أساس سنوي، خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة 2.5%، وذلك للشهر الخامس على التوالي، بعد تراجع استمر 31 شهراً.

وكان معدل التضخم قد حقق أول ارتفاع له على أساس سنوي، منذ 31 شهراً خلال شهر أغسطس الماضي، مسجلاً ارتفاعاً بلغ 0.5%، ثم واصل الارتفاع في شهر سبتمبر الماضي ليرتفع بنسبة 1.2%، ثم ارتفع في شهر أكتوبر الماضي بنسبة 1.9%، ثم واصل ارتفاعه في شهر نوفمبر الماضي مسجلاً 2.58%.

وأوضح المركز، في تقرير «التضخم ديسمبر 2021»، أن الرقم القياسي العام ارتفع إلى 108.62 نقاط في شهر ديسمبر الماضي، مقابل 105.97 نقاط في شهر ديسمبر 2020.

ولفت إلى أن ارتفاع التضخم السنوي، جاء نتيجة لارتفاع أسعار تسع مجموعات سلعية وخدمية رئيسة تشكل 52% من إجمالي إنفاق المستهلكين.

وأشار إلى ارتفاع مجموعة النقل التي تشكل 14.6% من إنفاق المستهلكين، بنسبة 18%، وأسعار مجموعة الأغذية والمشروبات، التي تشكل 14.3% من الإنفاق، بنسبة 3.7% وأسعار مجموعة الترويح والثقافة، التي تشكل 3.2% من إنفاق المستهلكين، بنسبة 3.8%، فضلاً عن ارتفاع أسعار مجموعة خدمات الصحة، التي تشكل 1.4% من الإنفاق، بنسبة 0.4% وأسعار مجموعة التجهيزات والمعدات المنزلية، التي تشكل 5.6% من الإنفاق، بنسبة 2.1%، وأسعار مجموعة الملابس والأحذية، التي تشكل 3.2% من الإنفاق، بنسبة 0.5%، وأسعار مجموعة التبغ، التي تشكل 0.3% من الإنفاق بنسبة 0.6%، ومجموعة الفنادق والمطاعم، التي تشكل نسبة 4% من الإنفاق، بنسبة 1.6%، ومجموعة الاتصالات التي تشكل 5.4% بنسبة 0.1%.

في المقابل، انخفضت أسعار ثلاث مجموعات سلعية وخدمية، على أساس سنوي، بنسب متفاوتة، وهي مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز التي انخفضت أسعارها بنسبة 2.6%، ومجموعة التعليم بنسبة 0.2%، ومجموعة سلع متنوعة بنسبة 1%.

إلى ذلك، سجل معدل التضخم، على أساس شهري، ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.02% خلال ديسمبر الماضي مقارنة بشهر نوفمبر السابق.

وأوضح التقرير أن جميع إمارات الدولة، سجلت ارتفاعات طفيفة في معدل التضخم راوحت بين 0.09% و0.13%، ما عدا إمارة أبوظبي التي سجلت انخفاضاً بنسبة 0.08%، وسجلت دبي أدنى معدل ارتفاع للتضخم بين مختلف إمارات الدولة بنسبة 0.09%.

• ارتفاع مجموعة النقل التي تشكل 14.6% من إنفاق المستهلكين بنسبة 18% .



• دبي سجلت أدنى معدل ارتفاع للتضخم بين إمارات الدولة.

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