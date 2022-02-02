«ذا نيكست ليفيل».. وجهة جديدة في دبي على ارتفاع 250 متراً

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت «ذا ڤيو آت ذا بالم»، منصة المشاهدة بزاوية 360 درجة، على قمة «ذا بالم تاور» والتابعة لـ«شركة نخيل العقارية»، عن افتتاح «ذا نيكست ليفيل»، وهي عبارة عن منصة مشاهدة خاصة خالية من أي حواجز جانبية تحجب النظر.

وأفاد بيان للشركة أمس، بأن هذا المَعلم الذي يعتبر امتداداً لـ«ذا ڤيو»، يقع على ارتفاع 250 متراً فوق سطح الأرض، ما يجعله أعلى نقطة في «نخلة جميرا».

وتتوافر تذاكر الدخول إلى المنصة بدءاً من 175 درهماً للبالغين، و120 درهماً للصغار الذين تراوح أعمارهم بين أربعة أعوام و12 عاماً، كما تتميز بكونها توفر إمكانية الوصول إلى المستويين 52 و54 عبر مسار سريع.

كما يمكن شراء تذاكر كبار الشخصيات، ابتداءً من 325 درهماً للبالغين، و145 درهماً للصغار بين أربعة أعوام و12 عاماً. وتشمل الباقة استخدام المسار السريع، وصولاً إلى «ذا ڤيو» في المستوى 52، وإلى «ذا نيكست ليفيل»، ودخول صالة كبار الشخصيات، بحيث يتم تقديم مشروبات منزلية، وحلويات عربية ووجبات خفيفة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news