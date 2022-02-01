«ذا نيكست ليفيل».. وجهة جديدة في دبي على ارتفاع 250 متراً

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت «ذا ڤيو آت ذا بالم»، منصة المشاهدة بزاوية 360 درجة، على قمة «ذا بالم تاور» والتابعة لـ«شركة نخيل العقارية»، عن افتتاح «ذا نيكست ليفيل»، وهي عبارة عن منصة مشاهدة خاصة من دون عوائق، وتتميز بإطلالتها البانورامية على «نخلة جميرا» والخليج العربي، وأفق دبي، وهي خالية من وجود أي حواجز جانبية تحجب النظر.

وأفاد بيان للشركة، بأن هذا المعلم الحديث الذي يعتبر امتداداً لـ«ذا ڤيو»، يعتبر مكاناً مثالياً لاستنشاق الهواء النقي، إذ يقع على ارتفاع 250 متراً فوق سطح الأرض، ما يجعله أعلى نقطة في «نخلة جميرا».

وبحسب البيان، تتوافر تذاكر الدخول إلى المنصة بدءاً من 175 درهماً للبالغين، و120 درهماً للصغار الذين تراوح أعمارهم بين أربعة أعوام و12 عاماً، كما تتميز بكونها توفر إمكانية الوصول إلى المستويين 52 و54 عبر مسار سريع، إضافة إلى جولة ذاتية دون مرشدين.

وفي حال وجود رغبة في أخذ الأمور نحو مستويات أعلى، فإنه بالإمكان خوض هذه التجربة عبر شراء التذاكر الخاصة بكبار الشخصيات، ابتداءً من 325 درهماً للبالغين، و145 درهماً للصغار الذين تراوح أعمارهم بين أربعة دراهم و12 عاماً. وتشمل هذه الباقة استخدام المسار السريع وصولاً إلى «ذا ڤيو» في المستوى 52، وإلى «ذا نيكست ليفيل»، إضافة إلى وجود مرشدين، والدخول إلى صالة كبار الشخصيات، حيث يتم تقديم مشروبات منزلية أو فوّارة، وحلويات عربية ووجبات خفيفة.



وقال مدير إدارة الأصول في «نخيل»، عمر خوري، إن «نخيل» تواصل توسيع مجالاتها وتقديم مفاهيم جديدة تحطّم الأرقام القياسية التي تميّز دبي كوجهة تتمتع بشهرة عالمية.

وأضاف: «بعد النجاح الباهر الذي حققته (ذا ڤيو آت ذا بالم)، والتي تم إطلاقها في إبريل 2021، يسعدنا أن نرتقي بهذه التجربة نحو آفاق جديدة من خلال إطلاق (ذا نيكست ليفيل)، وإضافة بُعدٍ جديد إلى ما هو متمتع بالفعل بشهرة واسعة النطاق وإلى المعالم السياحية الجذّابة».



يذكر انه تم تدشين إطلاق المشروع المُبتكر الفريد من نوعه، بالتعاون مع زهرة لاري، وهي رياضية إماراتية بارعةٌ في فن التزلج على الجليد، كما أنها أول متزلجة في الشرق الأوسط تخوض منافسات على الساحة الدولية، حيث تم تحويل منصة المشاهدة إلى حلبة للتزلج على الجليد لتكون ملعباً خاصاً بها ليوم واحد فقط.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news