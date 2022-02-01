«دناتا» تستثمر 820 مليون درهم في «شيفول أمستردام»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت «دناتا»، المزود العالمي لخدمات الطيران والسفر، عن استثمار أكثر من 200 مليون يورو (820 مليون درهم) لإقامة وتشغيل أحدث مرفق شحن آلي بالكامل في مطار شيفول أمستردام الدولي.

وأفادت في بيان، بأن «مدينة دناتا للشحن أمستردام» dnata Cargo City Amsterdam، التي تعد من أكبر المرافق من نوعها وأكثرها تقدماً في العالم، ستعمل على تعزيز سعة الشحن في هولندا، وتوفير فرص وظيفية جديدة ومباشرة مع «دناتا». كما ستتيح للشركة والمتعاملين معها إمكانية توسيع العمليات والأعمال بشكل كبير، وتحفيز التجارة والاقتصاد المحلي.

وبحسب البيان، ستحتوي المنشأة التي ستقام في «شيفول ساوث إيست»، والتي تبلغ مساحتها 61 ألف متر مربع، على مستودع تخرين مساحته 19 ألف متر مربع، وستكون قادرة على التعامل مع أكثر من 850 ألف طن من البضائع سنوياً.

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