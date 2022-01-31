«أكسا الخليج»: إجراءات استباقية للحدّ من الاحتيال في مطالبات تأمين السيارات

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة «أكسا الخليج» للتأمين، التي استحوذت عليها، أخيراً، مجموعة الخليج للتأمين (جي.آي.جي)، عن خطّتها لإطلاق خدمات استباقية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، للحد من الاحتيال، بالتعاون مع شركة «موتوري» لتكنولوجيا التأمين، وذلك لتحديد مطالبات تأمين السيارات الزائفة، والكشف عنها، وتحديد نسبة المخاطر للمتعاملين الجدد.

نسبة المخاطر

وكشفت «أكسا الخليج» أنها تتعاون مع «موتوري»، في مبادرة استباقية مقرها دولة الإمارات، تسمح لشركات التأمين بتحديد نسبة المخاطر المرتبطة بالمتعاملين الجدد لحظياً، بما يشمل تحليلاً شاملاً لسجل المطالبات، وقيمة المركبة، وتاريخ الحوادث، ما يساعد «أكسا الخليج» في تحديد نسبة المخاطر، والمحتالين المحتملين، والمطالبات الزائفة، أو التي تفوق القيمة الحقيقية، لا سيّما أن قيمة المطالبات الزائفة أو الاحتيالية في المنطقة تصل إلى ملايين الدولارات.

عمليات الاحتيال

وقال كبير مسؤولي خطوط التأمين الشخصي لدى «أكسا الخليج»، فرانك همبرجر، إن عمليات الاحتيال في التأمين لا تعتبر جريمة بسيطة، إذ إن التكاليف المرتبطة بعمليات الاحتيال تقع على كاهل المتعاملين الصادقين، الذي تذهب أقساطهم لتغطية تكاليف المطالبات. ولذلك، نرى أن من واجبنا بذل كل ما في وسعنا لحماية أنفسنا والمتعاملين من هؤلاء المحتالين الذي يسعون عمداً إلى استغلال الخدمة التي نقدمها بطريقة غير نزيهة. وأضاف: «نسعى للاستفادة من التقنيات التي تقدمها شركة (موتوري) لاتباع نهج أكثر صرامة في مواجهة قضايا الاحتيال، ودعم جهود جهات إنفاذ القانون، فضلاً عن ضمان تقديم أقساط تأمين عادلة ومعقولة من حيث الكلفة للمتعاملين».

خدمات رقمية

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«موتوري»، أحمد عيسى، إن الشركة تأسست في «مدينة مصدر»، وهي واحدة من الشركات المتخصصة في تقديم الخدمات الرقمية الذكية لقطاع التأمين في المنطقة. وأضاف: «نحن سعداء بعقد هذه الشراكة الاستراتيجية مع (أكسا الخليج)، لمساعدتها في الحد من عمليات الاحتيال المحتملة».

وتابع: «تهدف خدماتنا الاستباقية والقائمة على الذكاء الاصطناعي، إلى مساعدة شركات التأمين في تطوير طريقة التعامل مع هذه المشكلة، باستخدام أحدث التقنيات، ما يسمح بتوفير خدمات عالية الجودة للمتعاملين، ويحمي شركات التأمين من عمليات الاحتيال المحتملة».

أداة تقييم

وستزود «موتوري»، «شركة أكسا الخليج»، بأداة لتقييم مستوى الخطورة، لمساعدتها في تقييم المطالبات، واكتشاف عمليات الاحتيال، من خلال تحليل تاريخ المركبة داخل الدولة وخارجها، وكذلك سجل الحوادث الخاص بالسائق والمالك.

وباستخدام «أكسا الخليج» لتقنية الذكاء الاصطناعي من «موتوري»، ستتمكن من التحقق من مستوى الخطورة، عبر رقم «شاسيه» السيارة، ورقم الرمز المروري، وستتلقى تقييماً معيارياً حول مستوى الخطورة، سواء كان منخفضاً، أو متوسطاً، أو عالياً، أو شديد الخطورة، استناداً إلى البيانات المتوافرة حول السيارة ومالكها. كما ستحصل شركة التأمين على سجل نقاط يشير إلى مستوى المخاطر، استناداً إلى تفاصيل الحادث عند تقديم مطالبة. يُذكر أن «أكسا الخليج» هي جزء من مجموعة الخليج للتأمين، التي تُعد واحدة من أكبر شبكات التأمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع شركات في الإمارات، الكويت، الأردن، البحرين، مصر، تركيا، الجزائر، سورية، العراق، لبنان والسعودية، وقد بلغت أصولها الموحدة المعلنة 2.66 مليار دولار في 30 يونيو 2021.

وتوجد «أكسا الخليج» في المنطقة منذ أكثر من 70 عاماً، ويعمل لديها أكثر من 800 موظف في 15 فرعاً ومتجراً للبيع بالتجزئة في المنطقة، وتخدم أكثر من مليون متعامل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news