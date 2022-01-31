«غرفة عجمان» تستعرض خطتها الاستراتيجية (2022 - 2026)

المصدر: عجمان ■ وام

كرّمت غرفة تجارة وصناعة عجمان، شركاءها الاستراتيجيين خلال «ملتقى الشركاء لعام 2022».

واستعرض الملتقى خطة غرفة عجمان الاستراتيجية لعام 2022- 2026، والهادفة إلى تعزيز استدامة مجتمع الأعمال ونموه واستشراف وصناعة مستقبل الأعمال، وتعزيز ممكنات التنافسية، وأبرز المشروعات لعام 2022. وأكد المدير العام لـ«غرفة عجمان»، سالم السويدي، أهمية الملتقى ودوره في تعزيز التكاملية والشراكة القائمة، وتحقيق مصالح الأطراف كافة، خصوصاً أن الملتقى منصة لتبادل الرؤى حول نوعية الشراكات المستقبلية في مشروعات الغرفة المقبلة.

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