مصرف عجمان يمنح «أراد» تمويلاً بـ 152 مليون درهم

المصدر: عجمان ■ الإمارات اليوم

أبرم مصرف عجمان أخيراً، اتفاقية مع «شركة أرادَ للتطوير العقاري»، يقدّم بموجبها 152 مليون درهم لتمويل مشروعين رئيسين في مشروع «الجادة» متعدد الاستعمالات في الشارقة. ويشمل التمويل مبلغ 37 مليون درهم لتشييد مجمّع للفلل، و115 مليون درهم لبناء المرحلة الثانية والأخيرة من «مدرسة سابيس الدوليّة» – الجادة.

وقال الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، محمد أميري: «يسعدنا أن نقدم دعمنا لشركة (أرادَ) التي تعد واحدة من أهم شركات التطوير العقاري في المنطقة ومن أكثرها تقدماً وتطوراً؛ إذ إنها تركز في نطاق أعمالها على إنشاء مجتمعات سكنية عصرية ومتكاملة».

وأضاف: «سياستنا في مصرف عجمان تهدف إلى دعم رؤية دولة الإمارات الرامية إلى تسهيل أعمال الشركات بجميع فئاتها وأحجامها، والتركيز على استقطابها للقيام بأعمال تجارية في الدولة».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ«أرادَ»، أحمد الخشيبي: «أتاح لنا سجلّنا المميز من حيث المبيعات وعمليات التسليم بناء علاقات قوية ومستدامة مع عدد من الشركاء البارزين في قطاع التمويل. وإنّنا مسرورون بشراكتنا مع مصرف عجمان والتي سنتمكن من خلالها من تسليم باقة استثنائية من الفلل العصرية».

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