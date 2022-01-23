مكتوم بن محمد يصدر قراراً بتعيين عضو في مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

أصدر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بصفته رئيساً لمركز دبي المالي العالمي، بتعيين عبدالله شرفي عضوًا في مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية.

ويتمتع عبدالله شرفي بخبرة طويلة في عالم المال والأعمال أسسها من خلال عمله في بنك الإمارات الصناعي وعلى مدار 20 عاماً، ما أهّله للاستعانة به من قِبَل عددٍ من الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة في دولة الإمارات وخارجها كمستشار مالي، في ضوء ما يتمتع به من خبرة ودراية شاملة بهذا المجال، إضافة إلى عضويته في مجالس إدارة عدد من المؤسسات في دولة الإمارات.

وقد أعرب فاضل العلي، رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية عن خالص الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم لحرص سموه المستمر على دعم السلطة وتوجيهاته الدائمة باستقطاب أفضل الكوادر المتخصصة والخبرات المتميزة القادرة على الإسهام بصورة فعّالة في ترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للمال والأعمال، ولمتابعة سمو رئيس مركز دبي المالي العالمي وتحفيزه المتواصل لكل جهد من شأنه تعزيز قدرة سلطة دبي للخدمات المالية على الارتقاء بمكانة المركز على الصعيدين الإقليمي والدولي، وزيادة مساحة الدور الريادي الذي يقوم به كأحد أهم المراكز المالية الرئيسية في العالم.



ورحّب العلي بانضمام عبد الله شرفي إلى مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية ليشغل مكان السيد/عبد الواحد العلماء العضو السابق في مجلس إدارة السلطة ، متمنياً له التوفيق في مهامه الجديدة، ومؤكداً ثقته في أن ما يحمله من خبرة متميزة، لاسيما في مجالات التجارة والتمويل، ستشكل مصدر دعم جديد للسلطة نحو تحقيق أهدافها على الوجه الأكمل، كما أعرب عن خالص شكره وتقديره إلى عبد الواحد العلماء، ، لما أبداه من جهود وما قدمه من إسهامات خلال فترة عضويته في مجلس الإدارة، معرباً عن خالص أمنياته له بالتوفيق في المرحلة القادمة، وأضاف ان التعيين يعكس التزام سلطة دبي للخدمات المالية بلعب دور رئيسي في تعزيز مكانة مركز دبي المالي العالمي كمركز مالي رائد في المنطقة والعالم.

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