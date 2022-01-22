دبي الخامسة عالمياً في مؤشر «أفضل المدن»

المصدر: دبي ـ الامارات اليوم

صُنفت دبي في المرتبة الخامسة بين أفضل مدن العالم لعامي 2019/2020 في مؤشر «أفضل المدن»، لتصنيف 16 مدينة عالمية، والصادر عن مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب.

وتعتمد فكرة المؤشر على رصد الإنجازات التي حققتها مدن العالم لتحسين رفاهية السكان وتعزيز رضاهم، مع العمل على تلبية احتياجاتهم. ويتم تصنيف المدن بناءً على التقدم الذي حققته عبر مجموعة من المؤشرات، والتي يتم التحقق منها عبر استطلاع آراء سكان هذه المدن على نحو مستمر.وفي إطار النسخة الثانية من التصنيف العالمي لأفضل المدن، أجريت مقارنة بين الوجهات المختلفة عبر مجالات متعددة، لقياس مدى نجاحها في تعزيز سعادة السكان، بالإضافة إلى تسليط الضوء على تصنيفاتها الخاصة مقارنة مع المدن العالمية الأخرى. ونالت دبي 55 درجة من أصل 100 في التصنيفات المرتبطة بقياس مستويات أداء تحسين جودة الحياة، وتوفر الفرص الاقتصادية، وحجم رأس المال الاجتماعي، ومستوى سرعة التغيير، وطبيعة العلاقة مع السلطات.

وقال كريستوفر دانيال، المدير المفوض والشريك في بوسطن كونسلتينج جروب الشرق الأوسط: «يتم تصنيف المدن عبر قياس مستوى رفاهية سكانها، وتتمكن المدن من الارتقاء في التصنيف، من خلال تلبية التوقعات ذات الصلة بتحسين مستويات الحياة، والتركيز على زيادة رضا المواطنين، واستقطاب الكفاءات لتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية، وبناء الثقة والالتزام بتنمية المشاريع الضخمة، وتشجيع الإجراءات التي تعالج التحديات المعيشية الأساسية، ومواءمة المصالح المتنوعة لفئات السكان على اختلافها. وقد أدت هذه الإجراءات إلى تعزيز مكانة دبي وريادتها العالمية، حيث أدت الجهود الاستباقية التي تبنتها المدينة إلى إحداث آثار إيجابية على أكثر من صعيد. ويشمل ذلك سلسلة المبادرات التي تستشرف المستقبل والتي تم إطلاقها لمواجهة التحديات التي فرضها الوباء، حيث نجح العديد منها في تحسين جودة الحياة والأعمال».



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