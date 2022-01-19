دائرة الطاقة في أبوظبي تتعاون مع 6 جهات لتحسين كفاءة الطاقة والمياه

المصدر: أبوظبي ــ الإمارت اليوم

وقعت دائرة الطاقة في أبوظبي، خلال مشاركتها في فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة 2022» مذكرة تفاهم بشأن برنامج «إعادة تأهيل المباني لتحسين كفاءة الطاقة والمياه»، مع ست جهات حكومية في الإمارة هي: دائرة البلديات والنقل، دائرة التعليم والمعرفة، دائرة الصحة، دائرة تنمية المجتمع، و«أبوظبي لخدمات الطاقة»، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.



وبموجب مذكرة التفاهم، تقدم «أبوظبي لخدمات الطاقة» الخدمات لكل من الجهات الحكومية المشاركة وتنفيذ البرنامج، وتقديم خبرتها في مجال خدمات كفاءة الطاقة، وتدريب عدد من الموظفين التابعين للجهات الحكومية لنقل المعرفة والخبرات.



وتهدف المذكرة إلى تحقيق أهداف برنامج إعادة تأهيل المباني في تنفيذ استراتيجية إمارة أبوظبي لإدارة جانب الطلب وترشيد استخدام الطاقة - التي تم إطلاقها عام 2019 وتهدف إلى خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 22%، والمياه بنسبة 32% بحلول عام 2030، وذلك عبر تحديد 39 مبنى حكومياً تابعاً للجهات الحكومية المذكورة لإعادة تأهيلها، وتقليل استهلاكها الكلي من الكهرباء والمياه، من خلال اعتماد تدابير ترشيد الطاقة.

وقال وكيل دائرة الطاقة، المهندس أحمد محمد الرميثي، إن الدائرة تسعى إلى إشراك كافة الجهات المعنية من أجل المساهمة في تحقيق أهداف «استراتيجية إدارة جانب الطلب وترشيد استخدام الطاقة» من خلال تفعيل برنامج إعادة تأهيل المباني المنبثق من الاستراتيجية، وهو ما يسهم في تأسيس منظومة مباني صديقة للبيئة، وتدعم رؤى أبوظبي الاستراتيجية نحو مستقبل أكثر استدامة في جميع القطاعات الحيوية.

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