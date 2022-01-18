«الأهلي الكويتي» في «دبي المالي العالمي» يحصل على ترخيص من الفئة الأولى

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلن البنك الأهلي الكويتي – فرع مركز دبي المالي العالمي، أنه حصل على «ترخيص مصرفي من الفئة الأولى» من قبل سلطة دبي للخدمات المالية.

وأفاد البنك في بيان أمس، بأن ترقية الترخيص للفئة الأولى لفرع البنك الأهلي الكويتي - مركز دبي المالي العالمي، تسمح للفرع بتقديم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية للمؤسسات المالية، بما في ذلك قبول الودائع.

وأوضح أن ترقية الترخيص تتماشى أيضاً مع خطط النمو المستقبلية للبنك، وتجعل من فرع البنك في مركز دبي المالي العالمي مركزاً مصرفياً خارجياً إقليمياً، يتمتع بإمكانات كبيرة لخدمة الشركات والشركات متعددة الجنسيات والمؤسسات المالية عبر عملياته المختلفة.

وأكد البنك أن مركز دبي المالي العالمي يعتبر موطناً للمؤسسات المالية العالمية الكبرى، ويحظى بسمعة عالمية كمركز مالي دولي، مع إطار عمل قانوني ورقابي ممتاز، ما يجعله قاعدة استراتيجية للبنك الأهلي الكويتي، كمركز إقليمي للخدمات المصرفية الخارجية.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي الكويتي، عبدالله السميط: «منذ تأسيس عملياتنا في مركز دبي المالي العالمي عام 2018، حقق البنك الأهلي الكويتي – مركز دبي المالي العالمي إنجازاً مهماً، كما أن التوسع في خدماتنا خارج (دبي المالي العالمي) يؤكد التزامنا بتحقيق قيمة إضافية للمتعاملين من المؤسسات الدولية في أنحاء المنطقة».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي الكويتي - الإمارات، عمر وهبي، إن ترقية الترخيص إلى الفئة الأولى جاءت في الوقت المناسب، إذ ستدعم استراتيجيتنا لتحقيق نمو جيد، ووضع معالم جديدة في هذه الصناعة.

وأكد البيان أن فرع البنك الأهلي الكويتي - مركز دبي المالي العالمي، يخضع لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية، ويلتزم بمعاييرها المشددة لمكافحة غسل الأموال، ومعايير «اعرف عميلك» في كل تعاملاته وعملياته. كما يلتزم تماماً بقواعد ولوائح مركز دبي المالي العالمي وسلطة دبي للخدمات المالية، ولا يتعامل إلا مع المتعاملين من الشركات والمؤسسات المالية التي تم تصنيفها على أنها أطراف مقابلة في السوق، أو تم تصنيفها كعملاء محترفين على النحو المحدد من قبل سلطة دبي للخدمات المالية.

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