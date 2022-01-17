«مارينا بلازا».. برج تجاري من 28 طابقاً

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يقع برج «مارينا بلازا» ضمن مشروع «دبي مارينا مول» في منطقة «مرسى دبي»، ويعتبر برجاً تجارياً مؤلفاً من 28 طابقاً.

المشروع من تطوير «شركة إعمار العقارية» عام 2011، ويضم وسائل راحة ومرافق فخمة، مثل المركز الوظيفي، والمراقبة الدائمة على مدار الساعة، والمصاعد عالية السرعة، ومواقف السيارات الوفيرة، والمحال التجارية.

يقع البرج ضمن منطقة ذات طلب عالٍ، إذ أظهر تقرير لموقعي «بيوت» و«دوبيزل» العقاريين، عن استئجار العقارات في دبي، أن «دبي مارينا» تعد من أكثر المناطق إقبالاً على استئجار الشقق الفاخرة في الإمارة، إذ توفر نمط حياة مميزاً وعدداً ضخماً من ناطحات السحاب، وفعاليات تقام على مدار السنة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news