مجموعة «أبوظبي التجاري» تعيّن 477 مواطناً خلال 2021

المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلنت مجموعة بنك أبوظبي التجاري تعزيز صفوف كوادرها الإماراتية، بتعيين 477 مواطناً إماراتياً خلال عام 2021، وذلك ضمن استراتيجية البنك، وتوجيهات مجلس الإدارة تجاه التوطين.

وقال البنك في بيان صحافي أمس، إن إجمالي عدد المواطنين العاملين لدى المجموعة بلغ ما يقارب 1854 مواطناً ومواطنة، بما يعادل 18% تقريباً من إجمالي الكوادر الوطنية العاملة في القطاع المصرفي بدولة الإمارات، كما ارتفعت نسبة التوطين لدى المجموعة لتصل إلى 38% من إجمالي القوى العاملة، في حين بلغت نسبة التوطين في مصرف الهلال، التابع للمجموعة، 51%، والتي تُقدر كأعلى نسبة في التوطين على مستوى القطاع المصرفي في الدولة.

وأوضح أن الكفاءات المواطنة تشكل نسبة 30% من المناصب القيادية العليا على مستوى المجموعة، مشيراً إلى تمتع الكفاءات النسائية الإماراتية بحضور قوي في المجموعة، وتشغل 50% من الكوادر المواطنة في المناصب الإدارية العليا والمتوسطة على مستوى المجموعة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري، علاء عريقات، إنه في وقت تواصل فيه المجموعة، استقطاب وجذب الكفاءات الإماراتية إلى صفوفها، وتحقيق معدلات متميزة للتوطين، فإنها تؤكد التزامها مواصلة هذه المسيرة، وبذل الجهود اللازمة لتعزيز دورها في تحقيق الرؤية التي وضعتها قيادة الدولة.

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