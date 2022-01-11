الإمارات تستحوذ على 20% من الودائع المصرفية العربية

المصدر: أبوظبي ■ وام

ارتفع إجمالي الودائع المصرفية لدى المصارف العربية في نهاية عام 2020 إلى نحو 2.296 تريليون دولار، مقابل 2.148 تريليون دولار في نهاية عام 2019 بنمو نسبته 6.9%، في ما استحوذت دولة الإمارات على نحو 19.8% من إجمالي الودائع لدى المصارف العربية في نهاية عام 2020، وذلك بحسب بيانات التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2021.

وذكر التقرير أن أداء القطاع المصرفي العربي تحسّن خلال عام 2020 مقارنة بعام 2019، إذ أظهرت البيانات تحسناً في كل من إجمالي الموجودات، والودائع، والقروض والتسهيلات، والقواعد الرأسمالية المقومة بالدولار.

وأظهرت بيانات التقرير أن الودائع المصرفية للدول العربية، كمجموعة، سجلت نمواً خلال عام 2020، بنسبة تفوق تلك المحققة في عام 2019، حيث تظهر البيانات من واقع الميزانيات المجمعة للمصارف التجارية العربية، ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية لدى المصارف العربية (مقومة بالدولار) لتبلغ 2.296 تريليون دولار في نهاية 2020 بنمو نسبته 6.9% مقارنة بسبة نمو بلغت 3.4% عام 2019.

وعلى صعيد الأهمية النسبية للودائع المصرفية، فقد استأثرت الودائع (مقومة بالدولار) لدى المصارف التجارية في السعودية، بأعلى حصة من إجمالي الودائع المصرفية لدى الودائع العربية في نهاية عام 2020، إذ شكلت ما نسبته 22.6% من إجمالي الودائع المصرفية العربية، تلتها الإمارات بنحو 19.8% من إجمالي الودائع، في ما جاءت مصر في المرتبة الثالثة بنحو 14.1%. وعلى صعيد نسبة إجمالي الودائع المصرفية إلى الناتج المحلي للدول العربية كمجموعة، ارتفعت نسبة الودائع إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 83.6% في نهاية 2020 مقارنة بـ79.4% لعام 2019.

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