موظفون بـ "الاقتصاد" و"هيئة دبي الرقمية" يباشرون عملهم في أول جمعة للدوام الرسمي

المصدر: أحمد الشربيني- دبي

باشر موظفون في مقر وزارة الاقتصاد بدبي مهام عملهم اليوم الجمعة في إدارات مختلفة بحسب نظام العمل الأسبوعي الجديد الذي أقرته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية للتطبيق خلال العام الجاري، لتصبح أيام العمل من الاثنين للخميس، والعمل يوم الجمعة لفترة أربعة ساعات عمل ونصف الساعة، على أن تكون العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد.

ومع تطبيق نظام العمل بما يوازي أربعة أيام عمل ونصف اليوم في جميع أنحاء الدولة باستثناء الشارقة، والتي أقرت نظام العمل لفترة أربعة أيام، وتحديد العطلة الأسبوعية في أيام الجمعة والسبت والأحد، حثت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الجهات الحكومية على الاستفادة من المرونة التي اتاحها المشرع ضمن اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية بخصوص الدوام المرن على أن تتفق لائحة تنظيم الدوام المرن التي تعتمد من قبل الجهات الاتحادية مع حاجة العمل وفي حدود ساعات دوام العمل الرسمي.

وأصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، تعميماً إلى كافة الوزارات والجهات الاتحادية بشأن منح المرونة للعمل عن بعد لموظفي الحكومة الاتحادية يوم الجمعة، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات، وحسن سير العمل في الحكومة الاتحادية أثناء تطبيق نظام العمل عن بعد في هذا اليوم.

من جهة أخرى بدأ موظفون في مقر هيئة دبي الرقمية في مباشرة أعمالهم اليوم الجمعة في أول دوام رسمي يتم تطبيقه في هذا اليوم بحسب لوائح نظام العمل الجديدة.

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