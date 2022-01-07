غرفة دبي تباشر العمل في أول جمعة لنظام العمل الجديد

المصدر: سامح عوض الله ــــ دبي

باشر الموظفون في غرفة دبي العمل صباح اليوم الجمعة، وذلك بعد تطبيق نظام العمل الأسبوعي الجديد، الذي بدأ العمل به مع انطلاقة العام الجديد 2022، حيث أصبح يوم الجمعة يوم عمل.

واستقبلت الغرفة المتعاملين في المقر الرئيس، كما انتظم العمل في جميع ادارات واقسام الغرفة، كما انتظم العمل بصورة طبيعية وسلسة من خلال توفير الخدمات للزوار والأعضاء، وتميز اليوم بالسلاسة والسهولة في إنجاز وإتمام معاملات المتعاملين، وتسهيل أعمالهم وخصوصاً فيما يتعلق بشهادات المنشأ والتصديقات ودفاتر الإدخال المؤقت للبضائع.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news