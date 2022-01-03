«موسم الأعياد» ينعش مبيعات مراكز التسوّق في دبي لمستويات «ما قبل الجائحة»

المصدر: أحمد الشربيني ■ دبي

أفاد مسؤولون بقطاعات للتسوّق وتجارة التجزئة، بأن «موسم الأعياد»، الذي شمل احتفالات «الكريسماس» وبداية العام الميلادي الجديد، أنعش مبيعات مراكز التسوّق في دبي بمعدلات قياسية وصلت إلى مستويات ما قبل الجائحة.

وأشاروا، لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن الانتعاش الكبير في مبيعات منافذ مراكز التسوّق، خلال تلك الفترة، يرجع لعوامل عدة، أبرزها ارتفاع نسب الفعاليات والعروض المواكبة لمهرجان دبي للتسوّق، وتشديد الإجراءات الاحترازية للسلامة بالمولات بشكل عزز من الثقة ومعدلات الاقبال، إضافة إلى التأثيرات الإيجابية لمعرض «إكسبو 2020 دبي»، والنشاط الكبيرللأفواج السياحية خلال الفترة الأخيرة، متوقعين استمرار معدلات النمو خلال الفترات المقبلة وبنسب قد تتجاوز ما قبل الجائحة.

مراكز التسوّق

وتفصيلاً، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة مراكز التسوّق في دبي رئيس مركزي «الريف مول» و«برجمان»، ماجد سيف الغرير، إن «مراكز التسوّق في دبي سجلت معدلات انتعاش لافتة، أخيراً، خلال فترة موسم الأعياد، سواء في معدلات الإقبال عليها، أو بالنسبة لمبيعات المنافذ بالمولات»، لافتاً إلى أن «معدلات الانتعاش، التي قادت القطاع للتعافي والوصول إلى مستويات ما قبل الجائحة، تعد من المؤشرات الإيجابية التي سجلها القطاع خلال الفترة الأخيرة، مقارنة بالعديد من الدول في العالم، التي مازالت مراكز التسوّق فيها تعاني التأثيرات التي فرضتها الجائحة».

وأضاف أن «هناك العديد من العوامل المؤثرة التي حفزت على تحقيق معدلات إقبال لافتة على مراكز التسوّق خلال موسم الأعياد، تشمل كثافة العروض التخفيضية، والفعاليات التي تشهدها المراكز خلال تلك الفترة، والمواكبة لمهرجان (دبي للتسوّق)، إضافة إلى عاملي تشديد إجراءات السلامة الاحترازية، والتوسع المستمر في عمليات توزيع لقاحات (كوفيد-19)، ما أسهم بشكل إيجابي في تعزيز الثقة لدى المقيمين، والإقبال بشكل موسّع على المراكز التجارية، إضافة إلى زيادة جذب السائحين، مع السُمعة الجيدة التي تكتسبها دبي في التعامل والالتزام مع الإجراءات الوقائية للجائحة في المولات التجارية والأسواق».

وأشار الغرير إلى أن «الدولة، مع تكثيف الالتزام بالإجراءات الاحترازية، سواء من خلال التدقيق على ارتداء الكمامات ومسافات التباعد الاجتماعي، تجذب الكثير من السائحين من دول مختلفة لقضاء عطلاتهم في الأسواق المحلية، مع الثقة والاطمئنان بإجراءات السلامة، ما انعكس بدوره على انتعاش أنشطة مراكز التسوّق التجارية».

موسم الأعياد

من جهتها، قالت مديرة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي في مركزي «ميركاتو» و«تاون سنتر جميرا»، نسرين بستاني، إن «مراكز التسوّق في دبي سجلت خلال فترة موسم الأعياد الأخيرة، سواء التي شملت احتفالات (الكريسماس) أو بداية العام الميلادي الجديد، مؤشرات انتعاش ملحوظة وقياسية وصلت إلى مستويات ما قبل فترة الجائحة، وذلك من خلال معدلات كبيرة في الإقبال على المراكز، ونمو مبيعات المنافذ في المولات التجارية».

وأضافت أن «الانتعاش اللافت في الإقبال على مراكز التسوّق، الذي واكبه تشديد في الالتزام بتطبيق إجراءات السلامة الاحترازية، يرجع لعوامل من أبرزها تنوّع عروض التخفيضات، والفعاليات الترفيهية في المراكز بشكل جذب العديد من المستهلكين، إضافة إلى زيادة إقبال السائحين الذين يقضون عطلات موسم الأعياد في دبي»، لافتة إلى أن «معرض إكسبو 2020» كان من العوامل الإيجابية التي دعمت انتعاش مبيعات قطاع مراكز التسوّق، ومن المتوقع، مع استمرار المعرض، ان تستمر المراكز في تحقيق معدلات نمو إضافية خلال العام الجديد، تتجاوز خلالها بنسب كبيرة معدلات ما قبل الجائحة، التي بالفعل ظهرت بوادرها خلال الفترة الأخيرة.

معدلات متنامية

واعتبر مدير إدارة التسويق والسعادة في «تعاونية الاتحاد»، الدكتور،سهيل البستكي، أن «قطاع التسوّق في دبي سجل معدلات متنامية، أخيراً، بدعم من الرواج الكبير في نشاط الأفواج السياحية، والانعكاسات الإيجابية لمعرض (إكسبو 2020 دبي)، التي دعمت زيادة عدد الزائرين في أسواق دبي، إضافة إلى زيادة إقبال العديد من المستهلكين للاستفادة من تنوّع وكثافة عروض التخفيضات، التي زادت وتيرتها خلال موسم الأعياد».

وأوضح أن «معدلات الإقبال على منافذ التسوّق ارتفعت بشكل متنامي، مع زيادة ثقة الزائرين بالتطبيق المكثف لإجراءات السلامة الاحترازية، والتدقيق على التزام المتسوقين بارتداء الكمامات، وتسجيل مسافات التباعد الاجتماعي».

إقبال كبير على مراكز التسوّق

قال مسؤول المبيعات في إحدى سلاسل تجارة الملابس الجاهزة والأحذية في دبي، محمد حسن، إن «(موسم الأعياد) الأخير شهد معدلات إقبال كبيرة على مراكز التسوّق، وتتجاوز تقريباً مثيلاتها في أعوام ما قبل الجائحة، وذلك مع وجود عوامل داعمة مثل كثافة عروض التخفيضات، ونمو إعداد الزائرين والسائحين، لاسيما في ظل انعقاد معرض (إكسبو 2020)».

• زيادة ملحوظة في معدلات الإقبال على المراكز، ونمو مبيعات المنافذ في المولات التجارية.

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