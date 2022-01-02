45 مليون مسافر الطاقة الاستيعابية لمبنى المطار الجديد في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

احتفلت شركة مطارات أبوظبي، اليوم، بالذكرى الأربعين للافتتاح الرسمي لمطار أبوظبي الدولي، وبدورها البارز في ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي، كمركز عالمي للطيران والتجارة والسياحة.

وكشفت الشركة في بيان، أن مبنى المطار الجديد الذي بدأ تشييده في عام 2012، سيستوعب، بمجرد افتتاحه، ما يصل إلى 45 مليون مسافر سنوياً.

وقال الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة «مطارات أبوظبي»: «على مدار 40 عاماً، ربط مطار أبوظبي الدولي العالم بأبوظبي، وأبرز الإمارة وجهة رائدة للسياحة والتجارة والاقتصاد».

وأضاف: «لقد كان الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، هو من أمر بتأسيس مطار أبوظبي الدولي، وبفضل رؤيته الثاقبة، نجحت (مطارات أبوظبي) في بناء إرث يرتكز على التعاون والابتكار والخدمة المتميزة، إنه إرث سيستمر في النمو خلال الـ40 عاماً المقبلة، لأنه يدعم استمرار التنمية الاجتماعية والاقتصادية في أبوظبي ودولة الإمارات عموماً».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«مطارات أبوظبي»، شريف الهاشمي: «يتميّز مطار أبوظبي الدولي بتاريخ مشرّف لما يرتكز عليه من بنية تحتية عالمية المستوى، وتقديمه لخدمة طيران عالية المستوى، إضافة لدوره البارز على مدار 40 عاماً في الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات، وصولاً إلى عامها الخمسين».

وأضاف الهاشمي: «مع عودة ثقة المستهلك، والتعافي التدريجي لحركة السفر، سنواصل استكشاف التقنيات الجديدة، وتحسين العمليات والخدمات، لنرتقي بمعايير الاستدامة، وتقديم تجربة استثنائية للمسافرين تبقينا في الطليعة على مستوى القطاع. وبقدر فخرنا بإنجازاتنا الماضية، فإننا نتطلع قُدماً إلى مستقبل مشرق حافل بإنجازات جديدة».

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