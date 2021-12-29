%79 من المواطنين يعملون في القطاع الحكومي المحلي والاتحادي

المصدر: عبير عبدالحليم ■ أبوظبي

أفاد المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بأن 40.9% من الإماراتيين المشتغلين، يعملون في القطاع الحكومي المحلي، و38% من الإماراتيين المشتغلين يعملون في القطاع الحكومي الاتحادي، بينما يعمل 7.3% منهم في القطاع الخاص، ويعمل 12.5% منهم في القطاع المشترك الحكومي والخاص، ويعمل 0.4% منهم في القطاع الأجنبي، و0.5% منهم في هيئات غير هادفة للربح، والنسبة المتبقية في قطاعات أخرى أو غير مبينة.

وأوضح «مسح القوى العاملة 2020»، الصادر أمس عن المركز أن 13.2% من المشتغلين الإماراتيين يعملون كمشرعين وكبار موظفين ومديرين، و24.2% يعملون كاختصاصيين و30% كفنيين ومساعدي اختصاصيين، و14.8% يعملون كموظفين مكتبيين مساندين، و16.1% كعاملي بيع وخدمات، و0.5% كحرفيين والمهن المرتبطة بها، و0.3% كعمال مهرة في الزراعة والغابات وصيد الأسماك، و0.5% كمشغلي مصانع وآلات، و0.1% في المهن الأولية والبقية غير مبين.

وأظهر المسح أن 57.9% من الإماراتيين المشتغلين يعملون في الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي، و8.8% منهم يعملون في التعليم، و4.8% يعملون في كل من نشاطي التعدين واستغلال المحاجر والأنشطة المالية وأنشطة التأمين، و4.2% في النقل والتخزين، و4.1% في الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي، و2.9% في تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات، و2.2% في الصناعات التحويلية، و1.6% في الاتصالات والمعلومات.

ولفت المركز إلى أن 36.3% من الإماراتيين المشتغلين يحملون درجة البكالوريوس أو ما يعادلها، و29.7% يحملون شهادة المرحلة الثانية من التعليم الثانوي، و 7.4% منهم يحملون شهادة التعليم ما بعد الثانوي غير العالي، و6.1% منهم يحملون شهادة المرحلة الأولى من التعليم الثانوي، و8.8% يحملون شهادة التعليم العالي قصير الأمد، و7.2% منهم يحملون شهادة الماجستير أو ما يعادلها، و0.9% يحملون شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها، و0.8% يحملون شهادة دبلوم عالٍ بعد الجامعة، و0.2% منهم أميون، و0.6% يقرأون ويكتبون، و1.9% يحملون الشهادة الابتدائية.

ولفت الى أن 21.1% من القوى العاملة الإماراتية في السن بين 30 و34 عاماً، و19% بين 35 و39 عاماً، و 16.6% في السن بين 25 و29 عاماً، و14.5% في السن بين 40 و44 عاماً، و10.5% في السن بين 45 و49 عاماً، و8.6% بين 20 و24 عاماً.

وحول توزيع الإماراتيين خارج القوى العاملة، أي الذين لا يريدون العمل، أوضح المسح أن 38.5% منهم طلاب متفرغون للدراسة، وأن 29.8% منهم لم يجدوا العمل المناسب، و4.8% منهم 65 عاماً أو أكثر، و4.5% منهم لهم دخل أو إيراد، و3.5% متفرغون لأعمال المنزل، و2.9% غير قادرين على العمل للعجز أو المرض أو إعاقة، و2.4% لأسباب اجتماعية و0.8% غير راغبين في العمل.

وكشف المسح أن معدل البطالة في الدولة عموماً، بلغ 4.26%، حيث بلغ 3.8% بالنسبة للذكور و5.7% بالنسبة للإناث، وهو أقل من متوسط المعدل العالمي الذي يبلغ 5.5%، مشيراً إلى أن أكثر من 50% من المتعطلين في الدولة في الفئة العمرية بين 15 و29 عاماً.

40.9 % من الإماراتيين يعملون في القطاع الحكومي المحلي.

57.9 % من الإماراتيين المشتغلين يعملون في الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي.

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