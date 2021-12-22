«الموارد البشرية» تناقش مقترحات مع رواد أعمال لتمكين المشاريع الصغيرة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

بحث وزير الموارد البشرية والتوطين، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، مع مجموعة من المواطنين والمواطنات من رواد الأعمال، المقترحات الرامية إلى تطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة لقطاع ريادة الأعمال في الدولة.

جاء ذلك خلال لقاء عقد في ديوان الوزارة في دبي، بحضور وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية، سيف السويدي، وعدد من المسؤولين المعنيين بالوزارة.

وأكد حرص الوزارة على تقديم الدعم اللازم لرواد الأعمال الإماراتيين، وذلك تنفيذاً لحزمة المبادرات الحكومية التي تستهدف تمكين الشباب المواطنين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز الكوادر الإماراتية على ريادة الأعمال وقيادة هذا القطاع الاستراتيجي، الذي يعتبر مساهماً رئيساً في الاقتصاد الوطني، وداعماً لتنافسية الدولة، ومرتكزاً أساسياً في تحقيق مستهدفات الخمسين.

وأشاد خلال اللقاء برواد الأعمال الإماراتيين، وبحرصهم على إدارة مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة بالشكل الذي يحقق لها التنافسية في السوق، وفقاً لطبيعة النشاط التجاري.

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