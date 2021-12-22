تدشين مستودع جديد لـ «موانئ هاتشيسون أم القيوين» بـ 18 مليون درهم

المصدر: أم القيوين ■ وام

وضع الشيخ خالد بن راشد المعلا، رئيس الديوان الأميري في أم القيوين رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في أم القيوين، حجر الأساس لبناء مستودع جديد تابع لموانئ «هاتشيسون أم القيوين المحدودة»، في ميناء أحمد بن راشد بأم القيوين، بكلفة إجمالية تبلغ 18 مليون درهم.

ويهدف المشروع - المتوقع الانتهاء منه نهاية عام 2022 - لتعزيز النشاط الاقتصادي في الإمارة، من خلال تطوير مستوى الخدمات في مرافق ميناء أحمد بن راشد، الأمر الذي من شأنه زيادة تجارة الاستيراد والتصدير في المستقبل.

والمستودع الذي سيتم بناؤه هو المستودع رقم (20) في «هاتشيسون موانئ أم القيوين»، ويتضمن العديد من التقنيات المبتكرة والمستدامة، التي سيتم بناؤها على مساحة 50 ألف قدم مربعة، في ميناء أحمد بن راشد. ويمتاز المستودع بأنه يتضمن تدابير الاستدامة في الصناعة، مثل الألواح الشمسية التي من المتوقع أن تقلل من استهلاك الكهرباء بنسبة تصل إلى 40%.

وتضم موانئ «هاتشيسون»، منشأة للحاويات من أربعة أرصفة وميناء عام يقع في أم القيوين، ولديها آفاق نمو ممتازة وتقع على مقربة من المنطقة الحرة في أم القيوين.

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