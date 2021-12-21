طيران الإمارات تعيد فتح 20 صالة مطار خاصة عبر شبكة خطوطها

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

توفر طيران الإمارات، لمسافريها في الدرجتين الأولى والأعمال وأعضاء الفئتين البلاتينية والذهبية في «سكاي واردز»، مع استعادة شبكة خطوطها والطلب المتزايد على السفر، إمكانية دخول أكثر من 120 صالة مطار خاصة عبر شبكتها بحلول فبراير 2022.

وحالياً، تخدم طيران الإمارات، التي استأنفت عملياتها لأكثر من 90% من شبكة خطوطها ما قبل الجائحة، أكثر من 120 وجهة حول العالم عبر مركزها في دبي. وسيتمكن العملاء الذين يسافرون في الدرجتين الأولى والأعمال، من تعزيز تجربة سفرهم مع خدمة صالات طيران الإمارات المتميزة في أكثر من 20 مطاراً، في وجهات شهيرة في أوروبا وإفريقيا والولايات المتحدة وآسيا.

وستفتح صالات طيران الإمارات في مطارات بالمملكة المتحدة، أبوابها لاستقبال العملاء بحلول أواخر ديسمبر الجاري، بما فيها لندن هيثرو وبرمنغهام ومانشستر. أما صالتا لندن جاتويك وغلاسكو، فسوف ترحبان بالعملاء في يناير 2022.

وفي أوروبا، أعادت طيران الإمارات، فتح صالاتها في ألمانيا (ميونيخ وفرانكفورت ودوسلدورف)، بالإضافة إلى صالتي ميلانو وروما. بينما من المقرر إعادة فتح صالتي هامبورغ وباريس لاحقاً.

وفي الولايات المتحدة، يمكن للمسافرين على رحلات طيران الإمارات الاستمتاع بتجربة الصالة المتميزة في مطارات لوس أنجلوس الدولي، ومطار بوسطن لوغان الدولي، ومطار «نيويورك جيه إف كيه»، في حين سيُعاد فتح صالة سان فرانسيسكو في فبراير 2022.

وكانت طيران الإمارات، قد استأنفت توفير خدمة الصالات الخاصة لعملائها المسافرين عبر القاهرة في وقت سابق. في حين سيتمكن العملاء المؤهلون قريباً من الاسترخاء وتناول الطعام في صالتي طيران الإمارات في كولومبو وبانكوك قبل الالتحاق برحلاتهم.

ويمكن لمسافري طيران الإمارات في الدرجتين الأولى والأعمال وأعضاء «سكاي واردز» المؤهلين الاستمتاع أيضاً بخدمة صالات الناقلة الخمس في المبنى 3 الخاص برحلاتها في مطار دبي الدولي، الذي يعمل الآن بكامل طاقته.

وأعادت طيران الإمارات، فتح صالة الدرجة الأولى وكذلك صالة الأعمال في «الكونكورس B بالمبنى 3»، مع خدمات كاملة. ويمكن للعملاء الذين يسافرون في درجة رجال الأعمال، بالإضافة إلى أعضاء الفئتين (البلاتينية والذهبية) في «سكاي واردز»، أن يستمتعوا بتناول الطعام مع المشروبات الفاخرة قبل ما يصل إلى أربع ساعات قبل إقلاع رحلاتهم، وكذلك استخدام خدمة الإنترنت اللاسلكي (Wi-Fi) المجانية لمتابعة رسائل البريد الإلكتروني وتصفح الإنترنت أو البقاء على اتصال مع العائلة والأصدقاء. وتشمل قوائم الطعام الجديدة خيارات خُضَرِيّة ونباتية وصحية لتلبية متطلبات الجميع. واستأنفت صالتا طيران الإمارات، لركاب الدرجتين الأولى والأعمال في «الكونكورس A» تقديم خدماتهما في الجناح الشرقي، ومن المقرر إعادة خدمات الجناح الغربي في الأسابيع المقبلة. كما تعتزم الناقلة إعادة تشغيل صالتي الكونكورس C بحلول أوائل العام المقبل.

ويمكن لمسافري الدرجة الأولى وأعضاء الفئة البلاتينية في «سكاي واردز» الاستمتاع بالدخول المجاني للراكب الأول وحتى ثلاثة مرافقين، بمن فيهم شخص بالغ وطفلان دون سن 17. كما سيتمكن العملاء الذين يستمتعون بمرافق الصالة من الوصول المباشر إلى بوابات الصعود إلى الطائرة في «الكونكورس A» المخصص لطائرات «الإمارات A380».

تدابير لصحة وسلامة المتعاملين

استأنفت جميع صالات طيران الإمارات عملياتها بعد اتخاذ تدابير صارمة لضمان صحة وسلامة ورفاه العملاء. كما تعاونت فرق خدمات المطار في طيران الإمارات عبر الشبكة مع مزودي خدمات الصالات الشريكة لضمان تلبية بروتوكولات محددة لتقديم الخدمات لعملائها. ووفقاً لإرشادات محلية محددة في كل سوق، يتم تقديم إما خدمة البوفيه أو تقديم الطعام حسب الطلب، وتتوفر قوائم الطعام عبر الهواتف الذكية فقط.

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