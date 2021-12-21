تحويل «دبي التجاري العالمي» إلى منطقة متكاملة تدعم تنظيم الأصول الافتراضية والمشفّرة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

ضمن التوجهات الاقتصادية الجديدة لحكومة دبي، في اتجاه خلق قطاعات اقتصادية مستقبلية، تم الإعلان أمس، عن اعتماد تحويل مركز دبي التجاري العالمي إلى منطقة متكاملة، تدعم تنظيم الرقابة على الأصول الافتراضية والمشفرة ومنتجاتها وتبادلاتها الرقمية ومشغليها في إمارة دبي.

وتأتي هذه الخطوة لتعكس سعي دبي المستمر لتبني التوجهات الجديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية، واجتذاب المواهب وأصحاب الكفاءات المتميزة ضمن التخصصات الواعدة.

وسيقوم مركز دبي التجاري العالمي بالعمل عن قرب مع القطاع الخاص والجهات المعنية لبناء منظومة تشريعية ورقابية نموذجية للأصول الرقمية، وصياغة معايير صارمة فيما يخص مكافحة غسل الأموال وتتبع مسارات التعاملات عبر الحدود لتوفير وبناء منظومة حوكمة وبيئة أعمال آمنة للشركات والأفراد والمستثمرين في مجال الأصول الافتراضية والمشفّرة، بالتعاون مع كل السلطات في دبي.

وفي ضوء جهود تطوير أسواق الأصول الافتراضية في دبي، سيتم العمل على وضع إطار تشريعي متكامل لمنتجات الأصول الرقمية والمشفّرة (Crypto) والرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) وغيرها من المنتجات المستقبلية التي تدعم بناء بيئة أعمال متكاملة وآمنة للأصول الافتراضية والمشفرة في إمارة دبي، بما يرسخ مكانتها العالمية في هذا المجال.

• تأسيس منظومة حوكمة وبيئة أعمال آمنة للشركات والمستثمرين في مجال الأصول الافتراضية.

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