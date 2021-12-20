مطار دبي الدولي يعيد رفع الطاقة التشغيلية إلى نسبة 100%

المصدر: دبي - وام

عاد مطار دبي الدولي إلى العمل بطاقته التشغيلية الكاملة بنسبة 100% وذلك بعد افتتاح المرحلة الأخيرة من الكونكورس A ضمن المبنى 3 حيث شملت العودة كافة المحطات والكونكورس والاستراحات والمطاعم ومنافذ البيع بالتجزئة.

ومن المتوقع أن يقدم مبنى الركاب رقم 3 والذي يعمل الآن بكامل طاقته التشغيلية خدماته لأكثر من 1.6 مليون مسافر خلال النصف الثاني من ديسمبر، خلال فترة السفر والعطلات الموسمية.

واستقبلت دبي أكثر من مليون زائر خلال شهر أكتوبر فقط ، كما حقق مطار دبي الدولي إنجازا رائدا خلال استقباله مليون مسافر كل أسبوع خلال شهر نوفمبر حيث وصل عدد الركاب القادمين والمسافرين إلى وجهات متعددة بنسبة 94% بالمقارنة مع المعدلات التي سجلت سابقا في فترة ما قبل جائحة كورونا.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي بول غريفيث : " يعد إنجاز اليوم بالغ الأهمية بالنسبة لقطاع الطيران ولمدينة دبي ونموها الاقتصادي فبوصولنا إلى هذا المستوى الذي أصبحت فيه كافة مرافقنا ومنشآتنا تعمل بكامل طاقتها التشغيلية بنسبة 100% لتقديم كامل الخدمات للعملاء واستقبال أعداد هائلة من المسافرين القادمين إلى دبي مع اتباع مستويات عالية من إجراءات التعقيم والنظافة وتوفير مرافق الفحص السريعة لإجراء اختبارات PCR وتحسين خدمة العملاء ومرافق دعم الزوار لضمان راحة المسافرين وسلامتهم واستمتاعهم بالرحلات نساهم في تحقيق التعافي والوصول إلى معدلات أعداد مسافرين تفوق عدد الركاب ما قبل الجائحة ".

وأضاف: " لقد تم كل هذا نتيجة الجهد الجماعي المبذول مع العمل المذهل الذي قدمه فريق العمل والشركاء لاجتياز هذا التحدي وعودة العمل في المطار إلى طاقته التشغيلية الكاملة بنسبة 100% ".

وقد بدأت مراحل العودة إلى الطاقة التشغيلية الكاملة بعد الإغلاق في مارس 2020 مع إعادة افتتاح المبنيين 2 و3 والكونكورس "B" و"C" للركاب القادمين منذ 22 يونيو 2020 وذلك تزامنا مع تخفيف قيود السفر الدولي المتعلقة بـ "كوفيد - 19 " في الدولة مع مراعاة كافة التدابير الاحترازية التي تضمن سلامة جميع الركاب .

وتم السماح بالسفر للخارج لمواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها بدءا من تاريخ 23 يونيو 2020 .. فيما استقبلت دبي أول مسافرين دوليين بتاريخ 7 يوليو من العام ذاته وفي تاريخ 24 يونيو الماضي 2021 أعادت مطارات دبي افتتاح المبنى 1 والكونكورس "D" والذي يعد مقرا لأكثر من 60 شركة طيران دولية.

وعلى مدار ثمانية عشر شهرا الماضية شهدت مطارات دبي ارتفاعا مستقرا في حركة المسافرين والتي ازدادت بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة حيث بلغ عدد المسافرين 10.6 مليون مسافر خلال النصف الأول من عام 2021 في حين شهد الربع الثالث من العام نموا طرديا كبيرا لتلك الزيادة ليصل إلى ذروته خلال شهر أكتوبر الماضي ليرتفع عدد المسافرين إلى 20.7 مليون مسافر حتى الآن ومع تزايد الإقبال على السفر خلال موسم العطلات حتى نهاية العام من المتوقع أن يصل عدد المسافرين إلى 28.9 مليون مسافر بنهاية العام الجاري، محققا بذلك زيادة تقدر بـ 2.1 مليون عن توقعات سبتمبر 2021.

وقال بول غريفيث : " لقد تجاوز معدل التعافي في مطار دبي الدولي DXB معظم المطارات الأخرى ذات الحجم المماثل بما يعكس المكانة الدولية المرموقة التي اكتسبتها مدينة دبي باعتبارها مدينة سياحية جاذبة والتي بالوقت ذاته اتخذت إجراءات احترازية صارمة للحفاظ على سلامة جميع الزوار والمقيمين فيها ، ومن المتوقع أن يتجاوز عدد الزائرين القادمين إلى دبي المستويات التي كانت تشهدها المدينة قبل الجائحة خلال الأسابيع القليلة الأخيرة من العام الأمر الذي يمثل إنجازا هائلا في رحلتنا نحو التعافي التام ".

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