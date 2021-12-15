اتفاقية لتقديم خدمات وحلول لوجستية تنافسية لتعزيز النمو الصناعي في «الرويس»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت، أمس، شركة «بروج» البتروكيماوية المتخصصة في توفير حلول «البولي أوليفينات» المبتكرة عن توقيع اتفاقية جديدة طويلة الأمد مع شركة أدنوك للإمداد والخدمات. وبمقتضى الاتفاقية الجديدة، ستقوم أدنوك للإمداد والخدمات بإدارة المتطلبات اللوجستية لشركة «بروج» بشكل كامل، شاملاً مركزها اللوجستي الرئيس الجديد في ميناء خليفة ومدينة خليفة الصناعية (كيزاد) في أبوظبي.

وتشمل الاتفاقية الجديدة عمليات النقل والمناولة لمنتجات «بروج» من «البوليمرات» في ميناء خليفة، لتصديرها إلى الأسواق العالمية، لتكمّل هذه الشراكة الجديدة، الاتفاقيات القائمة بين الشركتين.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيلتزم كلا الطرفين بتسخير إمكاناتهما لتعزيز القيمة المحلية المضافة، كما ستشمل الاتفاقية إعادة توجيه 85% من قيمتها إلى اقتصاد الدولة، إضافة إلى تسريع عمليات تطوير سلاسل الإمداد المحلية المهمة. وتعكس هذه الشراكة التزام الطرفين في إعطاء الأولوية لدعم برنامج القيمة المحلية المضافة وتعزيز نمو وتطوير اقتصاد الإمارات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للدائن البلاستيكية (بروج)، هزيم سلطان السويدي، إن «تعاوننا الاستراتيجي مع شركة أدنوك للإمداد والخدمات مهم جداً لتحقيق استراتيجينا وطموحاتنا في مواصلة النمو، كما يتيح لنا هذا التوسع في اتفاقيات التعاون بين الطرفين اكتشاف المزيد من الفرص في الدولة وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية، حيث يمكّننا التعاون معاً من دعم سياسة التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات، وتعزيز القدرة التنافسية لصناعاتنا الوطنية والبناء عليها».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات، القبطان عبدالكريم المصعبي: «حققت أدنوك للإمداد والخدمات، بدعم من شركة (بروج)، سجلاً حافلاً في توفير جميع الخدمات المتعاقد عليها. مع اتفاقنا على تضمين بوابة بروج الإماراتية في اتفاقياتنا السابقة، فقد توسعت شراكتنا الآن لتغطي جميع متطلبات (بروج) اللوجستية الرئيسة في الموانئ. ونحن ملتزمون بتقديم المزيد من الخدمات الشاملة لعملائنا جزءاً من استراتيجيتنا للنمو الذكي حتى عام 2030، فضلاً عن تعزيز مكانتنا منصة لوجستية لمجموعة أدنوك تعمل بكفاءة وفاعلية. وسنواصل الاستثمار في شراكات طويلة الأمد تضيف قيمة أكبرعلى عملياتنا في دولة الإمارات».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة «بروج برايفت ليمتد»، راينر هوفلينج: «ستعزز الاتفاقية الأخيرة من كفاءاتنا التشغيلية وتقوي علاقاتنا مع شركائنا في سلسلة القيمة. وستلعب كذلك دوراً مهماً في تعزيز القيمة في عروضنا، وتساعدنا على التفاعل مع اتجاهات الصناعة. كما يسهم تعاوننا في توفير حلولنا المستدامة والمتميزة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للعملاء حول العالم».

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