مكتوم بن محمد يطلق محكمة متخصصة بالاقتصاد الرقمي

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أطلق سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم، محكمة متخصصة بالاقتصاد الرقمي للتعامل مع النزاعات التجارية في المجالات التقنية المعقدة وذلك ضمن محاكم مركز دبي المالي.

وقال سموه في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أطلقنا اليوم ضمن محاكم مركز دبي المالي محكمة متخصصة بالاقتصاد الرقمي للتعامل مع النزاعات التجارية في المجالات التقنية المعقدة وذلك بالتعاون مع نخبة من الخبراء الدوليين ..".

وتابع سموه: "تطور اقتصادنا يتطلب تطوير أنظمتنا القضائية والعدلية .. والهدف أفضل بيئة أعمال في العالم .".

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