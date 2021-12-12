«كيرني» : الإمارات تتصدر دول المنطقة في إنفاق الأسرة على التجارة الإلكترونية

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

كشف المؤشر العالمي لتطور تجارة التجزئة الصادر عن شركة «كيرني» العالمية للاستشارات الإدارية، عن تصنيف الإمارات في المرتبة 14 عالمياً.

واعتبر بيان صادر عن الشركة أمس، بأن هذا التصنيف يؤكد مرونة قطاع التجزئة في دولة الإمارات، نتيجةً للإصلاحات الحكومية، والسرعة في اعتماد الرقمنة.

وكشفت الشركة كذلك عن تصدر الإمارات، دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث إنفاق الأسرة على التجارة الإلكترونية، إذ يبلغ متوسط إنفاق الأسرة بالدولة 2554 دولاراً (نحو 9373 درهماً)، وهو ما يعادل ضعف المتوسط العالمي للإنفاق البالغ 1156 دولاراً (نحو 4242 درهماً)، وأربعة أضعاف متوسط الإنفاق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ 629 دولاراً (نحو 2308 دراهم).

وأفاد البيان بأن دراسة المؤشر تصنّف 35 دولة ناشئة، تبعاً لمجموعة تضم 26 عاملاً وأربعة متغيرات رئيسية، لتحديد الأسواق المتنامية والجذابة والخالية نسبياً من المخاطر. كما يركز المؤشر على الاتجاهات الكلية، ويسلط الضوء على أهم التطورات الجديدة في بالسوق، بدلاً من تقديم معلومات تفصيلية عن حصة السوق قد تكون غير مهمة.



ووفقاً لبيان الشركة، تدفع التكنولوجيا والتسويق التجريبي، النمو الذي يسجله قطاع التجزئة في الإمارات؛ إذ يعتمد تجار التجزئة تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والواقع الافتراضي، لتقديم تجربة متعددة القنوات وأكثر شمولية. كما تفوقت مدفوعات البطاقات الإئتمانية على المدفوعات النقدية، وسارع تجار التجزئة لاعتماد تكنولوجيات الدفع الرقمية، بما في ذلك محافظ الهاتف المحمول، وتطبيقات الدفع عبر الهواتف الذكية ما أسهم في تعزيز أداء القطاع بشكلٍ أكبر.



وقال الشريك في ممارسات المستهلك وقطاع التجزئة لدى «كيرني الشرق الأوسط»، محمد ديدي، إن سهولة ممارسة الأعمال في الدولة، والدعم المستمر الذي تتلقاه الشركات الصغيرة والناشئة، فضلاً عن عوامل التحفيز المصممة بعناية، تشجع على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحفيز الابتكار في القطاع.

وأضاف: «شهدنا دخول كبار تجار التجزئة والعلامات التجارية على مستوى العالم إلى السوق أو توسيع حضورهم طوال العقد الماضي، إضافة إلى مستويات الإنفاق الاستهلاكي المرتفعة»، لافتاً إلى أن الاقتصاد الإماراتي يقف في مصاف الاقتصادات المتقدمة، إذ تبنّى سياسات قادت إلى تسريع نضج سوق التجزئة التي لن تندرج قريباً في قائمة الأسواق الناشئة ضمن تصنيفات المؤشر العالمي لتطور تجارة التجزئة.





تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news