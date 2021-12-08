"الإتحادي للتنافسية والإحصاء" يستعرض نموذج حكومة الإمارات خلال منتدى بأوزبكستان

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

استعرض المركز الإتحادي للتنافسية والإحصاء نموذج حكومة دولة الإمارات وتجربتها الإستثنائية خلال 50 عاماً تمكنت فيها من تعزيز التنمية المستدامة ودفع عجلة التجارة الإقليمية والخارجية ما انعكس إيجاباً على نمو الاقتصاد الوطني وذلك خلال مشاركته في أعمال منتدى "الإنجازات الاقتصادية والآفاق المستقبلية لأوزبكستان" الذي نظمته الحكومة الأوزبكية في العاصمة طشقند.

وعرض وفد حكومة دولة الإمارات برئاسة حنان منصور أهلي مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة تجربة الدولة في التعليم والتوازن بين الجنسين وأهمية ذلك في تحقيق الرفاه وجودة الحياة في جلسة رئيسية بعنوان "تطوير إمكانات رأس المال البشري للإرتقاء بالتنمية الشاملة" في المنتدى الذي شارك فيه أكثر من 300 مسؤول أممي وخبراء من البنك الدولي ومدراء في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبنك التنمية الآسيوي و"ستاندرد آند بوروز" ووكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني ووزراء ومسؤولين رفيعي المستوى من الحكومة الأوزبكية وشخصيات بارزة في قطاع المال والأعمال والفعاليات الاقتصادية حول العالم ووسائل إعلام عالمية.

وتأتي مشاركة الوفد في إطار الشراكة الاستراتيجية بين حكومتي دولة الإمارات وأوزبكستان التي تم توقيعها في 2019 وشهدت تطوراً متسارعاً في العلاقات بين البلدين الصديقين شمل تعزيز تبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة في التحديث والتطوير الحكومي بالاستفادة من تجربة حكومة دولة الإمارات.

وأكدت حنان أهلي أن حكومة دولة الإمارات تركز أولاً على ترسيخ ثقافة وفكر الابتكار في بيئة العمل الحكومي الذي يمثّل محركاً رئيسياً لإطلاق المئات من المبادرات المبتكرة والمشاريع الناجحة وأنها تتبنى تعزيز مشاركة التجارب الحكومية الناجحة مع حكومات العالم مضيفة "تشكّل التجارب الإماراتية المتميزة ركيزة أساسية تمكّن الحكومات من تطوير نموذجا الخاص في العمل الحكومي وتعزيز مشاركتها الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030".

وأعربت عن فخرها بمشاركة نموذج حكومة دولة الإمارات الإستثنائي وتسليط الضوء على تجاربها ما يجسد توجيهات ورؤى قيادة دولة الإمارات الهادفة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الدول الصديقة مثل أوزبكستان التي تربطنا بها شراكة استراتيجية في مجال التحديث والتطوير الحكومي.

ومثل المنتدى فرصة فريدة للمشاركين لمناقشة الخطط الإقتصادية والتنموية وسبل تعزيز التنافسية في ظل اقتصادات أكثر انفتاحاً وتكاملاً على الصعيدين الدولي والإقليمي ومبادرات تحسين مناخات الإستثمار وسياسات تحسين مستويات المعيشة وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل.

وركزت مشاركة حكومة دولة الإمارات على أهمية تعزيز التحول الرقمي وانعكاساته على تطوير الأعمال الحكومية والتعليم والخدمات وغيرها ومسيرة دولة الإمارات في تنفيذ محاور استراتيجية التنافسية والإرتقاء بتصنيفات التقارير ومؤشرات التنافسية العالمية التي مكّنتها على مدى السنوات الماضية من تحقيق إنجازات نوعية.

يذكر أن اتفاقية الشراكة الإستراتيجية في التحديث الحكومي بين حكومة دولة الإمارات وحكومة جمهورية أوزبكستان التي تم توقيعها قبل عامين تهدف إلى تعزيز تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في العمل الحكومي في مجالات المسرعات الحكومية والتميز والجودة والخدمات والتطبيقات الذكية والأداء والإبتكار الحكومي وبرامج القيادات وبناء القدرات والبرمجة ومستقبل التعليم والاقتصاد والتنافسية العالمية وسهولة ممارسة الأعمال وغيرها بما ينعكس إيجاباً على تطوير منظومة العمل الحكومي في أوزبكستان.

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