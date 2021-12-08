دبي تستضيف «أسبوع غاز البترول المسال» للمرة الأولى في المنطقة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

افتتح سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس «مطارات دبي» الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، فعاليات «أسبوع غاز البترول المسال»، الذي تستضيفه دبي على مدار ثلاثة أيام، مع أول انعقاد له في منطقة الشرق الأوسط، تأكيداً على المكانة الرائدة لدبي مركزاً عالمياً متطوراً لحلول الطاقة المبتكرة، وتقديراً لنهجها التنموي القائم على مبدأ الاستدامة.

ويُقام «أسبوع غاز البترول المسال 2021» في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «طاقة من أجل الغد»، بتنظيم من الجمعية العالمية لغاز البترول المسال، وباستضافة مجموعة «إينوك». ويسلّط الحدث، الذي يستمر حتى غد (الخميس)، الضوء على قطاع غاز البترول المسال، ويبحث إمكانات نموّه، مع إتاحة الفرصة لعقد شراكات أعمال جديدة في هذا المجال.

حضر حفل الافتتاح نائب رئيس جمهورية نيجيريا، البروفيسور يمي أوسينباجو، ونائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، غوري سينغ، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»، سيف حميد الفلاسي: «تماشياً مع رؤيتنا أن نكون شريكاً مبتكراً في مجال الطاقة يقدّم قيمة مستدامة وأداءً متميزاً على مستوى القطاع، نلتزم في مجموعة (إينوك) بدعم نمو قطاع الطاقة وتطويره على المدى الطويل. ومع إدراكنا أن بناء مستقبل مستدام للجميع يتطلب اللجوء إلى تقنيات بديلة، فإننا كشركة ريادية سنعمل على تعزيز المناقشات ضمن (أسبوع غاز البترول المسال)، من أجل دفع عجلة تحوّل قطاع الطاقة، وتشجيع تبني مبادرات التنمية المستدامة، والإسهام في بناء مستقبل أكثر استدامة».

وتخلل الافتتاح جلسة حوارية شارك فيها جمع من قادة القطاع من مختلف أنحاء العالم، منهم: مدير أول تسويق الغاز ومدير عام شركة «غاز الإمارات»، نادر الفردان، ومدير التسويق في شركة النفط الهندية المحدودة، ساتيش كومار فادوجوري، والأمين العام والرئيس التنفيذي لمجلس الطاقة العالمي، الدكتورة أنجيلا ويلكنسون، ومدير شعبة الطاقة المستدامة في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، سكوت فوستر، والمدير التنفيذي للمجموعة في شركة البترول الوطنية النيجيرية، ييمي أديتونجي، والرئيس التنفيذي لشركة «إس إتش في إنرجي»، برام غريبر.

وناقش المشاركون خلال الجلسة الحوارية، دور غاز البترول المسال و(المتجدد) في تأمين الطاقة مستقبلاً، مع الأخذ في الحسبان التحديات الرئيسة التي تواجه قطاع الطاقة في المستقبل وتشمل: التغيّر المناخي، وجودة الهواء، والافتقار للطاقة، والتنمية الاقتصادية.

تطوير قطاع الغاز

يعتبر «أسبوع غاز البترول المسال»، أهم حدث تنظّمه الجمعية العالمية لغاز البترول المسال، الذي كان قد أُطلق في مدينة أمستردام، خلال الدورة الـ32 للمنتدى العالمي لغاز البترول المسال، والمؤتمر الأوروبي لغاز البترول المسال لعام 2019. وتنعقد فعاليات الأسبوع في مدينة مختلفة كل عام، ويجمع تحت مظلته العديد من الرؤساء التنفيذيين لأبرز شركات غاز البترول المسال، ووزراء ومسؤولين حكوميين، إلى جانب ممثلي المنظمات الدولية الكبرى ووسائل الإعلام، لاستكشاف آفاق تطوير قطاع غاز البترول المسال، وبحث فرص النمو وبناء علاقات أعمال جديدة.

• الحدث يؤكد المكانة الرائدة لدبي مركزاً عالمياً متطوّراً لحلول الطاقة المبتكرة.

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