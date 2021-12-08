مكتوم بن محمد يعلن إدراج «تيكوم» في سوق دبي المالي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، إدراج مجموعة «تيكوم» في سوق دبي المالي، وذلك ضمن خطط اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي، وفي إطار سعيها إلى مضاعفة قيمة الأسواق المالية في الإمارة إلى ثلاثة تريليونات درهم، خلال المرحلة المقبلة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الهادفة إلى تطوير أسواق المال والبورصات في الإمارة.

وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن «محفظة تيكوم متنوعة، وتمثل نموذجاً ناجحاً على المستوى العالمي لمجمعات الأعمال»، مشيراً سموه إلى أن «المجموعة تحقق نتائج قوية، ما يعني أن إدراجها سيضيف تنوعاً كبيراً لسوق دبي المالي».

وخلال العقود الماضية، لعبت «تيكوم» دوراً محورياً في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية، وأصبحت شريكاً أساسياً في مسيرة التنويع الاقتصادي التي تتبناها دبي. وتحظى المحفظة الضخمة للمجموعة بفرص نمو غير محدودة، نظراً لتنوع استثماراتها في قطاعات متعددة، فضلاً عن تبنيها نماذج عمل متطورة على المستويين الاستراتيجي والتشغيلي. ويشكّل إدراج هذه النوعية من الشركات دعماً للأسواق المالية في دبي، لما يقدمه من قيمة مضافة، وفرص واعدة للمستثمرين.

وتشكل مجموعة «تيكوم»، العضو في «دبي القابضة»، مساهماً فاعلاً في مسيرة النهضة الشاملة التي تشهدها دبي، لاسيما في القطاعات الاقتصادية، إذ تسهم المجموعة من خلال عملها الدؤوب في تطوير مجمعات أعمال متخصصة يبلغ عددها 10 مجمعات رئيسة للأعمال، تشمل: مدينة دبي للإنترنت، ومدينة دبي للتعهيد، ومدينة دبي للإعلام، ومدينة دبي للاستوديوهات، ومدينة دبي للإنتاج، ومجمع دبي للمعرفة، ومدينة دبي الأكاديمية العالمية، ومجمع دبي للعلوم، وحي دبي للتصميم، ومدينة دبي الصناعية.

كما تستضيف المجموعة، المقار الإقليمية لعدد كبير من الشركات، البالغ عددها أكثر من 6500 شركة، من بينها أسماء عالمية مثل: «غوغل»، و«سي.إن.إن»، و«يونيلفر»، إلى جانب آلاف الشركات الناشئة والمتوسطة، ويعمل فيها ويديرها مجموعة من الكوادر الإبداعية ورواد الأعمال يتخطى عددهم الـ95 ألف مبدع.

وتشكل مجمعات الأعمال التابعة للمجموعة، حجر الأساس في مسيرة تنويع الاقتصاد وترسيخ مكانة الإمارة وجهة إقليمية للأعمال والابتكار، حيث تنشط في قطاعات حيوية واعدة، تشمل تكنولوجيا المعلومات والإعلام والعلوم والتعليم والتصميم والصناعة.

يذكر أن سوق دبي المالي شهد خلال الفترة الماضية زخماً كبيراً بعد الإعلان عن عدد من عمليات الإدراج القوية، علاوة على اعتماد اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي مجموعة واسعة من المبادرات الرامية إلى دعم حركة التداول في سوق الأسهم، حيث تم الإعلان عن إدراج 10 شركات من المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية الرائدة، وإطلاق صندوق صانع للسوق لتعزيز حركة التداول في سوق الأسهم.

وتضمنت استراتيجية اللجنة العليا للمرحلة المقبلة تشكيل لجنة للإشراف على السوق، ومحاكم متخصصة لأسواق المال في دبي، ما يعزز من مكانة الإمارة التي تعد من المراكز التجارية المرموقة إقليمياً وعالمياً، لاسيما في ظل ما تحظى به من مقومات تميز مهمة على مستوى البنية التحتية والتشريعية، جعلتها مركزاً محورياً للمال والأعمال منذ عقود طويلة.

مكتوم بن محمد:

• «محفظة تيكوم متنوعة، وتمثل نموذجاً ناجحاً على المستوى العالمي لمجمعات الأعمال».

• «المجموعة تحقق نتائج قوية، وإدراجها سيضيف تنوّعاً كبيراً لسوق دبي المالي».

■ (المجمعات) تشمل: مدينة دبي للإنترنت، و«دبي للتعهيد»، و«دبي للإعلام»، و«دبي للاستوديوهات»، و«دبي للإنتاج»، و«دبي للمعرفة»، و«دبي الأكاديمية»، و«دبي للعلوم»، و«دبي للتصميم»، و«دبي الصناعية».

■ المجموعة تنشط في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والإعلام والعلوم والتعليم والتصميم والصناعة. 10 مجمعات أعمال كبرى تضمها مجموعة «تيكوم». 6500 شركة تقع مقارها في «تيكوم»، ويعمل فيها 95 ألفاً من الكوادر الإبداعية ورواد الأعمال.

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