الإمارات تستعرض إمكاناتها بالقطاع البحري خلال اجتماع دولي في لندن

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

قدّم وفد دولة الإمارات عرضاً تقديمياً، سلّط الضوء على أبرز إسهامات الدولة في القطاع البحري خلال الأعوام الماضية، التي أسهمت في تعزيز القطاع على مستوى العالم، وذلك خلال عرض ملف الدولة في اجتماع لممثلي عدد من الدول الأعضاء بالمنظمة البحرية الدولية في العاصمة البريطانية لندن، بهدف تعزيز ملف إعادة انتخاب دولة الإمارات لمجلس المنظمة في الفئة (ب).

وأكد الوفد أن الإمارات تمتلك إرثاً غنياً في القطاع البحري، موضحاً أن طول سواحل الدولة يبلغ 1650 كيلومتراً.

وقال إن الموقع الاستراتيجي للدولة على مفترق طرق الشحن العالمي، أسهم في أن تكون مركزاً عالمياً للأعمال البحرية.

وأضاف أنه إلى جانب ثرواتها الطبيعية، تسعى الدولة باستمرار إلى تنمية القطاع البحري وتطويره، الذي يعد ركيزة أساسية لاقتصادها الوطني، حيث يزيد إسهام القطاع البحري في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات على 90 مليار درهم.

وقال وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع البنية التحتية والنقل، المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، إن «دولة الإمارات جاءت في المركز الثالث عالمياً في تيسير التجارة المنقولة بحراً وفي تزويد وقود السفن، كما حلّت في المركز الخامس عالمياً ضمن أهم المراكز البحرية الدولية، فضلاً عن تصنيف موانئ الدولة ضمن أفضل 10 موانئ عالمية في حجم مناولة الحاويات».

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