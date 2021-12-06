«جبل علي» و«جافزا» يستحوذان على 60% من تجارة دبي في البتروكيماويات

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

يستحوذ مركز الأعمال اللوجستية المتكامل التابع لمجموعة «دي بي ورلد»، على نحو 60% من إجمالي قيمة تجارة دبي في قطاع البتروكيماويات.

وأشار بيان صادر أمس، إلى أن المركز، الذي يشمل ميناء جبل علي والمنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، يلعب دوراً أساسياً في تمكين قطاع البتروكيماويات في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام.

نمو

وأفاد البيان بأن المركز سيسلط الضوء على آفاق النمو في القطاع والعروض التنافسية التي يوفرها، من خلال مشاركته في النسخة الـ15 من منتدى «جيبكا» السنوي الذي ينظمه الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات، في دبي، خلال الفترة بين السابع والتاسع من ديسمبر الجاري، بمشاركة قادة الصناعة العالميين والإقليميين من أكثر من 500 شركة في 50 دولة.

ركيزة رئيسة

وقال المدير التنفيذي والمدير العام لـ«دي بي ورلد» الإمارات و«جافزا»، عبدالله بن دميثان، إن هناك اتجاهاً تصاعدياً نشهده حالياً في قطاع البتروكيماويات الذي يُعد إحدى الركائز الرئيسة للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، التي من المتوقع أن ترفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي للدولة، من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031.

وأضاف بن دميثان: «من المتوقع أن تنمو سوق البتروكيماويات العالمية بمعدل سنوي مركب يصل إلى 5.1% بين عامي 2021 و2030، وفقاً لتقارير مؤسسة (بريسيدينس) لأبحاث السوق والاستشارات».

وتابع: «بحسب مجلس الكيمياء الأميركي، فإنه من المتوقع أيضاً أن ينمو حجم الإنتاج الكيميائي العالمي بنسبة 3.9% خلال العام الجاري».

قدرات مشتركة

وذكر بن دميثان، أن قطاع البتروكيماويات، يشكل جزءاً لا يتجزأ من القطاعات الصناعية الرئيسة في «دي بي ورلد»، لافتاً إلى أن القدرات المشتركة لميناء جبل علي و«جافزا»، التي تشكل مركزاً رئيساً متكاملاً ومتعدد الأنماط، براً وبحراً وجواً، تلبي الطلب الكبير للصناعة على المستويين المحلي والعالمي.

وأوضح أن مجمع البتروكيماويات في «جافزا»، يمتد على مساحة 3.8 ملايين متر مربع، ويضم 563 شركة بتروكيماويات من 70 دولة تعمل في العديد من المنتجات، مثل البيتومين والبلاستيك والمواد الكيميائية العضوية ومستخلصات الدباغة، وغيرها.

وتشمل قائمة الشركاء دولاً مثل الهند، واليابان، والصين، وكوريا الجنوبية، ودولة الإمارات، والمملكة العربية السعودية، وغيرها.

حلول متكاملة

يوفر ميناء جبل علي، حلولاً متكاملة لمختلف جوانب صناعة البتروكيماويات، بما في ذلك مرافق التخزين، مثل محطات الصهاريج والمستودعات، ومرافق التخزين المخصصة لزيوت التشحيم المعبأة والوقود والمواد الكيميائية الصناعية، إضافة إلى صهاريج التخزين المبنية وفق معايير هيئة المواصفات العالمية (آيزو)، فضلاً عن مستودعات للمواد الخطرة.

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