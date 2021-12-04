«كهرباء دبي» تفتتح مركز زوّار «نور للطاقة 1»

المصدر: دبي ■ وام

افتتح العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، مركز زوّار محطة «نور للطاقة 1»، الخاص بالمرحلة الرابعة من «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، بقدرة 950 ميغاواط، وباستثمارات تصل إلى 15.78 مليار درهم، وفق نظام المنتج المستقل.

وقال الطاير إن مشروعات المجمع التي تنفذها الهيئة، بنظام «المنتج المستقل»، تشكل أحد أهم مسارات «استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050»، ومبادرة الحياد الكربوني لإمارة دبي، لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050. بدوره، قال رئيس مجلس إدارة «أكوا باور»، محمد أبونيان، إن مركز زوار محطة «نور للطاقة 1» يوفر معايشة تجربة معرفية تفاعلية ثرية فريدة من نوعها، يطلع من خلالها زوّار المحطة على أحدث التقنيات والحلول المستخدمة. ويشتمل مركز الزوّار على معرض يسرد مسيرة الطاقة عبر الزمن، وكذلك على أحدث تقنيات الطاقة المستقبلية. ويعرض آخر ما توصلت إليه تقنيات الطاقة الشمسية المركزة والخلايا الكهروضوئية، ومستقبل الهيدروحين الأخضر.

ويستخدم المعرض تقنية «الواقع الافتراضي» للتجوّل في المجمع لاكتشاف المشروعات والتقنيات المستخدمة لإنتاج الطاقة الشمسية.

وأطلقت الهيئة مبادرات ومشروعات لتنويع مصادر إنتاج الطاقة النظيفة، والتي شملت تقنيات الطاقة النظيفة والمتجددة في دبي، مثل الألواح الكهروضوئية، والطاقة الشمسية المركزة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة الشمسية، وتقنية الطاقة المائية المخزنة في مشروع المحطة الكهرومائية في «حتا»، ومشروع توليد الكهرباء من خلال الاستفادة من طاقة الرياح.

وقد أسست هيئة كهرباء ومياه دبي مع الائتلاف الذي تقوده «أكوا باور»، «شركة نور للطاقة 1» لتصميم وبناء وتشغيل المرحلة الرابعة من «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية».

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