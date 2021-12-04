مصطلح في العناوين.. منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD»، هي مجموعة دولية تتكون من 37 دولة، تأسست في 14 ديسمبر عام 1960، وتناقش تطور السياسة الاقتصادية والاجتماعية.

وأعضاء المنظمة دول تدعم اقتصادات السوق الحرة، حيث يشار إلى المنظمة بشكل مختلف على أنها مؤسسة فكرية أو مجموعة مراقبة.

وهدف المنظمة المعلن هو تشكيل السياسات التي تعزز الرخاء والمساواة والفرص والرفاهية للجميع، إذ إنها تتعامل مع مجموعة من القضايا، بما في ذلك رفع مستوى المعيشة في البلدان الأعضاء، والإسهام في توسع التجارة العالمية، فضلاً عن تعزيز الاستقرار الاقتصادي.

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