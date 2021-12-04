توظيف الرياضة لتشجيع نمط الحياة الصحي بين أصحاب الهمم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

وقّع الأولمبياد الخاص الإماراتي، و«إكسبو 2020 دبي» مذكرة تفاهم، أمس، لتشجيع المشاركة الرياضية بين أصحاب الهمم من ذوي الإعاقات الذهنية أو النمائية، وذلك من خلال تسهيل استخدام مركز الرياضة واللياقة والعافية الموجود في «إكسبو 2020 دبي».

تُمكّن الشراكة، الموقعة بين الجانبين، أصحاب الهمم من تجربة مساحة 5400 متر مربع مخصصة لمجموعة واسعة ومتنوعة من الأنشطة الرياضية، كما تتضمن جولات بالدراجات مع مرشدين متخصصين لزيارة 192 جناحاً للدول المختلفة المشاركة في «إكسبو 2020 دبي»، ومنصة اللياقة البدنية، التي تقدم مجموعة من الفصول التي يشرف عليها مدربون محترفون، إضافة إلى ملعب رياضي متعدد الأغراض، وصالة رياضية مجهزة، واستوديو للياقة البدنية.

وبموجب الاتفاقية، سيتم عرض مشروع الفنون الموحدة للأولمبياد الخاص الإماراتي الذي يحمل اسم «زهور الأمل»، وهو أول عمل فني يتم تصميمه بالتعاون المباشر مع فنانين من أصحاب الهمم بالمنطقة، في منطقة الفرص خلال الفترة من ديسمبر 2021 وحتى 31 مارس 2022.

وتتكون «زهور الأمل» من سبع أزهار تمثل الإمارات السبع، قام 58 فناناً مشاركاً وأسرهم بصنع الزهور من سعف النخيل المزخرف، وهي محفوظة في قواعد معدنية من صنع الفنانة والمصممة الإماراتية عزة القبيسي.

وأقيم حفل التوقيع في مركز الرياضة واللياقة والعافية بالمعرض. ووقّع الاتفاقية كلٌّ من المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي، طلال الهاشمي، والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في «إكسبو 2020 دبي»، محمد الهاشمي، فيما حضر أربعة من لاعبي الأولمبياد الخاص الإماراتي حفل التوقيع.

وقال طلال الهاشمي: «أعلن معرض (إكسبو 2020 دبي) أنه سيكون الأكثر شمولية ودمجاً وتنوعاً مقارنة بجميع الدورات السابقة لمعارض إكسبو، واليوم تأكد هذا الوعد، فقد استطاع (إكسبو 2020 دبي) أن يتحول بسرعة إلى منصة عالمية لتفعيل الدمج في الرياضة وفي الحياة، وضمان مشاركة أصحاب الهمم فعلياً في (تواصل العقول وصنع المستقبل). نحن سعداء للغاية بهذه الشراكة مع الأولمبياد الخاص الإماراتي، التي تحقق مفاهيم الفعاليات الرياضية الموحدة وتخدم أهدافنا».

وأكد محمد الهاشمي: «انطلاقاً من توجيهات قيادة دولة الإمارات باستضافة نسخة استثنائية من (إكسبو) الدولي، عمل فريق (إكسبو 2020 دبي) منذ مرحلة التخطيط على أن يكون متميزاً بكل المقاييس، وأن يتمحور حول الإنسان، كل إنسان، وأن يشرك الجميع من دول ومؤسسات وجميع أطياف المجتمع المحلي والدولي في تحقيق شعار الحدث (تواصل العقول وصنع المستقبل). إن إعلان اليوم محطة مهمة تجسد مساعي (إكسبو 2020 دبي) لإشراك الجميع دون استثناء، ولأن الرياضة قوة جامعة وموحِّدة نحن متحمسون للعمل مع الأولمبياد الخاص لتزيد فعالياتنا تفرداً وشمولية، ولتمكين الجميع من أن يعيشوا معنا تجربة (إكسبو 2020) الاستثنائية».

ويعمل الأولمبياد الخاص الإماراتي، جنباً إلى جنب، مع «إكسبو 2020 دبي»، لتطوير أجندة تتضمن مجموعة من الأنشطة والبرامج التدريبية المختلفة للأطفال والكبار من جميع القدرات. كما تدعم الاتفاقية بين الأولمبياد الخاص الإماراتي و«إكسبو 2020 دبي»، الصحة الجسدية والنفسية لأصحاب الهمم، ودمجهم الاجتماعي، وتنمية مهاراتهم المرتبطة بالتواصل والعمل الجماعي، كما ستعزز من عملية بناء ثقتهم بأنفسهم.

• يعمل الأولمبياد الخاص الإماراتي، مع «إكسبو 2020 دبي»، لتطوير أجندة تتضمن مجموعة من الأنشطة والبرامج التدريبية المختلفة للأطفال والكبار من جميع القدرات.



• تُمكّن الشراكة، الموقّعة بين الأولمبياد الخاص الإماراتي، و«إكسبو 2020 دبي»، أصحاب الهمم من تجربة مساحة 5400 متر مربع مخصصة لمجموعة واسعة ومتنوعة من الأنشطة الرياضية، كما تتضمن جولات بالدراجات مع مرشدين متخصصين لزيارة 192 جناحاً للدول المختلفة المشاركة في «إكسبو 2020 دبي».

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