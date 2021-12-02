11.7 مليار دولار الإنفاق العالمي المتوقع على حلول «بلوك تشين» في 2022

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

تستضيف أبوظبي بين 15 و17 ديسمبر الجاري، مهرجان «بلوك تشين وورلد»، الذي يحتضن مجموعة من الفعاليات، أبرزها القمة العالمية للتخزين السحابي الموزع، وفعالية «استديو هيليكون»، حيث يأتي ذلك وسط توقعات بارتفاع الإنفاق العالمي على حلول تقنية «بلوك تشين» إلى 11.7 مليار دولار في عام 2022، مع وصول قيمة السوق العالمية للتقنية إلى 20 مليار دولار في عام 2024.

مشاركون

وأفاد بيان صادر أمس، بأن القمة التي تقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، تجمع 200 خبير متخصص في مجال تطوير تقنية «بلوك تشين»، يناقشون على مدى ثلاثة أيام التحديات التي تواجه القطاع الرقمي.

ويشارك في القمة أكثر من 20 ألف مشارك من 200 شركة عالمية من خلال سلسلة من الفعاليات والنقاشات التي تتضمن إلقاء كلمات ومحاضرات تفاعلية وعروضاً تقديمية مباشرة.

اعتماد

وتركز القمة العالمية للتخزين السحابي الموزع، بشكل خاص على مناقشة اعتماد الشركات والحكومات لتقنية «بلوك تشين»، وتنوعها وتأثيرها الاجتماعي في عالم سريع التغير.

كما تركّز النقاشات على كيفية قيام أبوظبي ببناء اقتصاد يعتمد على تقنية «بلوك تشين»، الذي يمكن أن يشكل مصدر عوائد هائلة لمنطقة الشرق الأوسط.

اهتمام متزايد

وقال رئيس اللجنة المنظمة للقمة، آدم جيري، إن «فضاء (بلوك تشين) يلقى اهتماماً متزايداً لدى الشركات الناشئة ورواد الأعمال والمؤسسات التقليدية، إلا أن الحكومات والشركات متعددة الجنسيات تواجه صعوبات في هذا المجال، ما يُبرز أهمية القمة العالمية للتخزين السحابي الموزع، حيث تقدم هذه الفعاليات منصة مثالية لإطلاق النقاشات حول سبل تعزيز أعمال تلك المؤسسات من خلال التعرف الى الفرص المتاحة وتحديد التغييرات التقنية والثقافية والتنظيمية والفنية اللازمة لتحقيق فوائد جديدة».

«هيليكون ستوديو»

إلى ذلك، توفر فعالية «هيليكون ستوديو»، فرصة للقاء رواد الرموز غير القابلة للاستبدال، مثل مؤسس ورائد «نيو بانك» و«موفن»، بريت كينج، في حوار عن الريادة في الابتكار والتكنولوجيا؛ إضافة إلى الوجه الإعلامي الأبرز في مجال الرموز غير القابلة للاستبدال والملقّب بـ«أمير هيليكون»، توم بالمر، الذي يقدّم عرضاً حول مستقبل اللعب من أجل الربح ضمن عالم «هيليكون»؛ إلى جانب ناتالي برونيل، الملقبة بـ«المحققة»، التي تقدم تحليلاً عميقاً لأهم ثلاثة دروس مستفادة من رواد العملات الرقمية.

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